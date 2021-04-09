Facebook Instagram çöktü mü? Neden Instagram hesabıma ulaşamıyorum?

Facebook ve Instagram çöktü mü sorusu bu aralar sıklıkla sorulan soruların başında geliyor. Hem facebook hem de Instagram çöktü mü? bilgisi çok merak ediliyor. Kullanıcılar 9 Nisan saat 00:00'dan itibaren uygulamaya ulaşmakta zorluk çekiyor.

09 Nisan 2021 00:53
Facebook Instagram çöktü mü? Neden Instagram hesabıma ulaşamıyorum?
Instagram Türkiye çapında sorun yaşandığı belirtiliyor. Sosyal medyanın en büyük uygulamalarından Instagram çöktü diyerek hesaplarını kontrol etmek istiyor ancak sayfalarını açamıyor. Özellikle Türkiye üzerinden Facebook ve Instagram hesaplarının açılamadığını gören kullanıcılar, "Instagram çöktü mü, facebook çöktü mü, Instagram neden açılmıyor" diyerek açıklamalar bekliyor.
Instagram hesaplarının açılmadığını gören kullanıcılar Instagram uygulamasının neden açılmadığını merakla bekliyor. Bunun nedeni teknik bir çalışma olabilir ancak henüz Instagram ve facebook üzerinde resmi bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM NEDEN ÇÖKTÜ?

Sahibi facebook olan uygulama Instagram açılmamasının nedenini herkes merak ediyor. Teknik çalışma veya bir server bağlantı sorunu olabileceği dile getiriliyor. Uygulama kullanıcıları ya Instagram'ı hiç açamıyor, açabilenler ise bazı bölgelere ulaşamadıklarını görüyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram hesaplarına ulaşmak isteyenler yeni paylaşım yapamadı ve Instagram neden açılmıor diyerek haklı sorularını dile getirdi. Belirlemelere göre 9 Nisan saat 00:00 itibarı ile Instagram kullanıcıları uygulamaya giriş yapamıyor?

 




FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook çöktü mü sorusu da sıklıkla soruluyor. Facebook'un çöktüğü bilgisi üzerine kullanıcılar uygulamalarını açarak hesaplarını kontrol etmek istiyor. Bunun nedeni facebook kendilerinde de açılıp açılmadığını kontrol etmek istiyorlar.

Facebook ile birlikte Instagram uygulamasının da açılmadığı görülüyor. Instagram çöktü mü, facebook çöktü mü, Instagram neden açılmıyor, Instagram bozuldu mu? Instagram ve facebook ne zaman açılacak? soruları merak ediliyor.

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