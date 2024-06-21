Ezcaneler Açık Mı? 21 Haziran 2024

20 Haziran Perşembe günü eczane, sağlık ocağı (aile hekimlikleri) ve hastanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlarken Pazartesi, Salı, Çarşamba günü sağlık kurumları kapalıydı. Eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışırken hastanelerin ise acil servisleri hizmet vermeye devam etti. Aile Sağlığı Merkezi olarak da bilinen sağlık ocakları ise kapalıydı. Bayram tatili idari izinle birlikte 9 gün olurken vatandaşlar bu tatilin eczane, sağlık ocağı ve hastaneler için geçerli olup olmadığını merak ediyor. Peki 20-21 Haziran eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, sağlık kurumlarının çalışma durumu…

20-21 Haziran tarihleri sadece kamu personeli için bayram tatiline eklendi. Perşembe ve cuma günü eczaneler normal çalışma sistemine dönecek.

Eczane çalışma saatleri Türkiye'nin tüm bölgelerinde benzerlik gösterirken hafta içi sabah saat 09.00 ile 19.00 arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günleri de bu çalışma sistemi geçerli olurken Pazar günü nöbetçi eczaneler çalışmaktadır.

Vatandaşlar bulundukları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet aracılığıyla sorgulayabilir.

20-21 Haziran tarihleri kamu kurumu çalışanları için tatil oldu. Bu sebeple Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle Sağlık ocakları Perşembe ve cuma günü kapalı olacak. Randevu işlemleri 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren tekrar aktif olacak.

Özel ve devlet hastanelerinin acil servisleri resmi tatillerde çalışmaya devam eder. Bu sebeple 16,17,18 ve 19 Haziran tarihlerinde hastanelerin acil servisleri hizmet verdi.

Hastaneler, 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günü kapalı olacak. Acil servisler ise tüm günlerde olduğu gibi açık olacak. Hastaneler tekrar 24 Haziran Pazartesi günü hizmet verecek.