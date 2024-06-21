Haber Tarihi: 21 Haziran 2024 10:19 - Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024 10:19

Ezcaneler Açık Mı? 21 Haziran 2024

Kurban Bayramı sonrası sağlık ocakları ve eczanelerin çalışma saatleri araştırmaları hız kazandı. 16-19 Haziran günleri arasında eda edilen Kurban Bayramı tatili idari izinlerle beraber kamu çalışanlarına 9 güne çıkarılmıştı. Bayram tatili boyunca bir çok kamu, kurum ve kuruluşunun kapalı olmasından dolayı gözler eczanelerin çalışma saatlerine çevrildi. İşte 21 Haziran 2024 eczanelerin çalışma saatleri…

Ezcaneler Açık Mı? 21 Haziran 2024
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20 Haziran Perşembe günü eczane, sağlık ocağı (aile hekimlikleri) ve hastanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlarken Pazartesi, Salı, Çarşamba günü sağlık kurumları kapalıydı. Eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışırken hastanelerin ise acil servisleri hizmet vermeye devam etti. Aile Sağlığı Merkezi olarak da bilinen sağlık ocakları ise kapalıydı. Bayram tatili idari izinle birlikte 9 gün olurken vatandaşlar bu tatilin eczane, sağlık ocağı ve hastaneler için geçerli olup olmadığını merak ediyor. Peki 20-21 Haziran eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, sağlık kurumlarının çalışma durumu…
 
BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

20-21 Haziran tarihleri sadece kamu personeli için bayram tatiline eklendi. Perşembe ve cuma günü eczaneler normal çalışma sistemine dönecek.

Eczane çalışma saatleri Türkiye'nin tüm bölgelerinde benzerlik gösterirken hafta içi sabah saat 09.00 ile 19.00 arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günleri de bu çalışma sistemi geçerli olurken Pazar günü nöbetçi eczaneler çalışmaktadır.

Vatandaşlar bulundukları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet aracılığıyla sorgulayabilir.

20-21 HAZİRAN SAĞLIK OCAĞI VE HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

20-21 Haziran tarihleri kamu kurumu çalışanları için tatil oldu. Bu sebeple Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle Sağlık ocakları Perşembe ve cuma günü kapalı olacak. Randevu işlemleri 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren tekrar aktif olacak.

Özel ve devlet hastanelerinin acil servisleri resmi tatillerde çalışmaya devam eder. Bu sebeple 16,17,18 ve 19 Haziran tarihlerinde hastanelerin acil servisleri hizmet verdi.

Hastaneler, 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günü kapalı olacak. Acil servisler ise tüm günlerde olduğu gibi açık olacak. Hastaneler tekrar 24 Haziran Pazartesi günü hizmet verecek.
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