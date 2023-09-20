Exxen Spor televizyondan nasıl izlenir, nasıl bağlanır 2023?

Türk kullanıcıların alışık olduğu Netflix'ten farklı olarak reklamlı içerik seçeneğinin bulunması ve fiyatının diğer seçeneğe göre uygun olması dikkat çekiyor. Platformun geliştirilme aşamasına 900 milyon TL yatırım yapan Acun'un 'reklam' seçeneğini sunması, gelir kalemini çeşitlendirmeye yönelik bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. Exxen'de üyelik oluşturmanız ve izlemeye başlamanız için exxen.com sitesine girip, 7 gün ücretsiz izle kısmından bilgilerinizi girmeniz yeterlidir. Daha sonra ise ücretli üyeliğe geçmek için ödeme yapmanız gerekir.Exxen sitesinde üyelik açarken 7 günlük ücretsiz deneme veriliyor. Sürenin sonunda platformu kullanmaya devam etmek için "Reklam Var" ya da "Reklam Yok" seçeneklerinden birini tercih ederek ücretli üyeliğe geçmeniz gerekiyor.Exxen platformunu televizyonda izlemek için bir uygulama bulunmuyor.Uygulama olmadan bu platforma üye olup sonrasında telefonunuzdan TV'ye yansıtmanız mümkündür.Platformda üye olmak için adı ve soyadı kısımlarını doldurup istenilen bilgileri yazarak üye olmanız mümkündür. Sonrasında site ücretini ödeyip platformda bulunan içerikleri istediğiniz şekilde izleyerek TV'nize yansıtmanız mümkündür.Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.Exxen Android TV uygulaması şimdi Android TV'li tüm televizyon ve cihazlarda seni bekliyor. Dilersen Exxen'i Samsung,LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton, Hi-Level ve Apple TV, gibi Akıllı TV uygulamaları üzerinden de izleyebilirsin.Exxen Akıllı TV uygulaması şimdi Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Philips, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton ve Hi-Level'da.Hemen belirtelim ki Exxen TV'yi şu anda televizyonunuza indirmeniz mümkün değil. Platformun şu anda TV için uygulaması henüz geliştirilmedi. Açıldığı anda yaşanan sorun gibi, bu konuda da platform eleştirilecek gibi.Akıllı TV ile Exxen içeriklerini izlemek isteyenlere müjdeli haber geldi. Exxen, televizyonlar için geliştirdiği uygulamayı bugün kullanıma sundu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital yayın platformu Exxen şimdiye kadar akıllı TV uygulaması çıkarmamıştı.Samsung Smart TV'DE Exxen Yok Samsung Smart TV'de Exxen uygulamasını bulamıyorum büyük ihtimalle nedeni televizyonumun modelinin desteklemiyor olması ama modeli o kadar da eski değil ve diğer tüm video platformları (Disney+, Prime video, Netflix vs ) var.Telefonun ile cihazını daha önce eşleştirmediysen, ekrandaki pin kodunu girmen istenecektir. Bu kodu telefonunda açılan ekrana gir, Exxen iPhone uygulamasından yaptığın izlemeler AppleTV veya Airplay destekli televizyonuna yansıtılacaktır.Akıllı TV ile Exxen içeriklerini izlemek isteyenlere iyi haber geldi. Televizyonlar için geliştirilen uygulama kullanıma sunuldu. Yıl başında yayın hayatına başlayan dijital yayın platformu Exxen, Nisan ayında sınırlı sayıda akıllı TV için geliştirdiği uygulamayı kullanıma sundu.Televizyonun bağlı olduğu prizde sorun olup olmadığını anlamak için televizyonun fişini çektikten sonra başka bir elektronik cihazı prize bağlayabilir ve çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer diğer cihaz da çalışmıyorsa evin elektrik tesisatında, prizde ya da elektrik sigortalarında sorun olmuş olabilir.Exxen'de yayınlanacak maçları akıllı telefonunuzdan izlemek için önce telefonunuzun uygulama mağazasından Exxen'i indirmeniz gerekiyor. Ardından giriş yaparak spor paketi kapsamında olan üyeliğiniz ile maçları takip edebilirsiniz.Televizyonunuzdaki uygulama marketine girip Exxen'i bulabilirsiniz. Her televizyonun mağazası markadan markaya değişiklik gösterebiliyor. Cihazınızdaki markete giriş yapıp "Exxen" diye aratarak uygulamayı bulabilir ve "İndir" tuşuna basarak da kurabilirsiniz.Exxen bireysel üyelik satın alanlar aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor. Aynı anda farklı cihazlardan daha fazla kişiyle izlemek isteyenlerin ise Exxenspor ticari paket satın alması gerekiyor.Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor. Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.