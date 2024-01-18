Haber Tarihi: 18 Ocak 2024 11:41 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 11:41

Evde bakım maaşı yatan iller (18 Ocak 2024)

Evde bakım maaşı Ocak ayında zamlı yatacak mı? Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ocak 2024 itibarıyla sorgulanıyor. Evde bakım aylıkları ile ilgili beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapıldı. Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildi. Zamlı evde bakım yardımı Ocak 2024 ne kadar oldu? sorusu da böylece yanıtlanmış oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç kimseler için ödenen evde bakım maaşı Ocak 2024 itibarıyla zamlandı. Bakan Göktaş tarafından yapılan açıklamada zamlı aylıkların ne zaman yapılacağı da açıklandı. Peki, Zamlı evde bakım parası Ocak 2024 ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatırılan iller 18 Ocak 2024!

Evde bakım maaşı yatan iller (18 Ocak 2024)
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Evde bakım maaşı Ocak ayında zamlı yatacak mı? Ocak ayı evde bakım ödemeleri ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş zamlı evde bakım parası ile ilgili beklenen duyuruyu yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç kimseler için ödenen evde bakım maaşı Ocak 2024 itibarıyla zamlandı. Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu? sorusu da ödeme bekleyen kişilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Her ya belirli tarihlerde gerekli kişilerin hesabına yatırılan evde bakım parası SMS veya e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Zamlı evde bakım parası ne zaman yatacak?

ZAMLI EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Göktaş zamlı evde bakım aylıklarının ne zaman yatırılacağını da duyurdu. Yapılan açıklamada, "Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." cümlelerine yer verildi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER OCAK 2024

Ocak ayı evde bakım aylığı (maaşı) yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri Ocak 2024 itibarıyla bazı illerde yatırılmaya başlandı. Evde bakım paralarının her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.
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