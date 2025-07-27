EURO 2025 Kadınlarda finalin adı İngiltere - İspanya

2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere ile İspanya karşı karşıya gelecek.



EURO 2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupanın galibi bu akşam belli oluyor. İsviçre'de Basel'in stadı olan St. Jakob-Park'ta oynanacak final mücadelesi saat 19.00'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



Finalistlerden İspanya, yarı finalde Almanya'yı 1-0 mağlup ederken diğer finalist İngiltere, İtalya'yı 2-1 mağlup ederek finale adını yazdırmıştı.