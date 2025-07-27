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EURO 2025 Kadınlarda finalin adı İngiltere - İspanya

2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın galibi İngiltere ile İspanya arasında oynanacak finalle belli olacak.

calendar 27 Temmuz 2025 09:41 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2025 09:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
EURO 2025 Kadınlarda finalin adı İngiltere - İspanya
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2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere ile İspanya karşı karşıya gelecek.

EURO 2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupanın galibi bu akşam belli oluyor. İsviçre'de Basel'in stadı olan St. Jakob-Park'ta oynanacak final mücadelesi saat 19.00'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Finalistlerden İspanya, yarı finalde Almanya'yı 1-0 mağlup ederken diğer finalist İngiltere, İtalya'yı 2-1 mağlup ederek finale adını yazdırmıştı.
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