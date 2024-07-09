Haber Tarihi: 09 Temmuz 2024 12:49 - Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 12:49

EURO 2024 yarı final maçları ne zaman? 2024

Türkiye'nin çeyrek finalde elendiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarı final karşılaşmaları belli oldu. Futbolsever, 9-10 Temmuz tarihlerinde İspanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere'nin karşılaşmalarını merakla bekliyor. İşte EURO 2024 yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri...

EURO 2024 yarı final maçları ne zaman? 2024
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te çeyrek final turu bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Turnuvanın favori ekiplerinden İngiltere, seri penaltı atışlarına giden maçta İsviçre'yi 5-3 yenerek yarı finale yükseldi.

Günün son maçında ise A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile Berlin'de karşılaştı. Milliler 1-0 öne geçtiği mücadelenin ikinci yarısında kalesinde iki gol gördü ve maçı 2-1 kaybetti.

Portakallar adını son 4'e yazdıran ekip oldu. Bu sonuçların ardından turnuvada yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

EURO 2024 yarı final eşleşmeleri nasıl? Maçlar ne zaman, saat kaçta?
Yarı finalde oynanacak maçlar şöyle:

9 Temmuz Salı

22.00 İspanya - Fransa

10 Temmuz Çarşamba

22.00 Hollanda - İngiltere
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