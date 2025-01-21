Esenler Erokspor'da Bülent Korkmaz dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'da teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz'ın getirildiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Esenler Erokspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2025 00:15
Son güncelleme 21 Ocak 2025 00:16
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'da teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz'ın getirildiği açıklandı. 
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağlamıştır. Yeni hocamız Bülent Korkmaz'a ve ekibine, 'Hoş geldin' der, nice başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



İstanbul temsilcisinde sezona başlanan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 19. haftanın ardından yollar ayrıldı. Esenler Erokspor, 20 haftası geride kalan ligde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgiyle 14. sırada yer alıyor.

Son olarak 2022-2023 sezonunda Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'u çalıştıran Bülent Korkmaz, Haziran 2023'ten bu yana görev almıyordu.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery