Esenler Erokspor'da Bülent Korkmaz dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'da teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz'ın getirildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağlamıştır. Yeni hocamız Bülent Korkmaz'a ve ekibine, 'Hoş geldin' der, nice başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.İstanbul temsilcisinde sezona başlanan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 19. haftanın ardından yollar ayrıldı. Esenler Erokspor, 20 haftası geride kalan ligde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgiyle 14. sırada yer alıyor.Son olarak 2022-2023 sezonunda Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'u çalıştıran Bülent Korkmaz, Haziran 2023'ten bu yana görev almıyordu.