Ernesto Valverde, Manchester United ile görüştü!

Barcelona'nın eski teknik direktörü Ernesto Valverde'nin Manchester United ile görüştüğü iddia edildi.



İngiliz basınının haberine göre; Manchester United yetkilileri, geçici olarak takımın başına getirmek için Ernesto Valverde ile bir araya geldi.



Haberde Valverde ile görüşen MANU Yönetimi'nin İspanyol teknik adamın performansına göre kalıcı olabileceğinin belirtildiği de yazıldı.



Ernesto Valverde, 3 yıl çalıştırdığı Barcelona'da iki La Liga şampiyonluğu ve bir İspanya Kral Kupası şampiyonluğu elde etmişti.





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