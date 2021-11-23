Ernesto Valverde, Manchester United ile görüştü!

Barcelona'nın eski teknik direktörü Ernesto Valverde, Manchester United ile görüştü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ernesto Valverde, Manchester United ile görüştü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2021 20:14
Barcelona'nın eski teknik direktörü Ernesto Valverde'nin Manchester United ile görüştüğü iddia edildi.

İngiliz basınının haberine göre; Manchester United yetkilileri, geçici olarak takımın başına getirmek için Ernesto Valverde ile bir araya geldi.

Haberde Valverde ile görüşen MANU Yönetimi'nin İspanyol teknik adamın performansına göre kalıcı olabileceğinin belirtildiği de yazıldı.

Ernesto Valverde, 3 yıl çalıştırdığı Barcelona'da iki La Liga şampiyonluğu ve bir İspanya Kral Kupası şampiyonluğu elde etmişti.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.