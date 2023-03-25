Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

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Ramazan ayına girilmesiyle bayram ikramiyeleri sorgulamaları arttı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyeleri gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl iki bayramda da emekliye 1100 TL ikramiye verilmişti. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili son açıklamalar...Bakan Bilgin bayram ikramiyesine ilişkin, "Emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak, hiç olmazsa bu yıkıcı enflasyon şartlarını ortadan kaldıracak düzenlemeyi ayrıntılı şekilde zaten ben çalıştım. Depremin etkisi ve çalışmalarından dolayı bir müddet bu ertelenmiş oldu. Bu hafta içerisinde en geç önümüzdeki hafta başında Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Nihayet tüm bu karar süreçlerinin siyasal sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir." ifadelerini kullandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bayram ikramiyesi için çalışmalarımız var. Düzenleme konusunda ayrıntılı çalıştım." ifadelerini kullandı.Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiyee ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyor. 2023 yılında geçerli olacak emekli bayram ikramiye tutarı son dakika açıklamasıyla belli oldu.AK Parti Grup başkanvekili Mustafa Elitaş bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıktığını duyurdu.Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklama yapılmadı. Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor.Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.EYT yasa teklifi 28 Şubat günü MEclis'ten geçti. Yasa yürürlüğü girdikten sonra 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2,2 milyon kişinin hemen emekli olabileceği açıklanmıştı.Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, Nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmiş ve sözlerine şunları eklemişti: "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak."