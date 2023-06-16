Haber Tarihi: 16 Haziran 2023 10:38 - Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 10:38

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman verilecek 2023 | Son dakika bayram ikramiyesi 7700 TL mi oldu?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman verilecek 2023 | Son dakika bayram ikramiyesi 7700 TL mi oldu? Emekli bayram ikramiyesi EYT ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi kime ne kadar oldu 2023, en düşük emekli maaşına gelen zammın ardından sorgulanmaya devam ediyor. 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı tutarı için binlerce emekli, nisan ayı maaşlarının yatmasını bekliyor. Öte yandan ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlar, yarın hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyelerini almaya başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen ve ek bir gelir sağlayan emekli bayram ikramiyesi milyonlarca vatandaş tarafından bekleniyor. Emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına ödenecek olan Emekli maaşı bayram ikramiyesi 14-19 Nisan tarihlerinde yatacak. SSK emeklileri bayram ikramiyesini 14 Nisan tarihinden itibaren, Bağ-Kur emeklileri ise 17 Nisan tarihinden itibaren bayram ikramiyesi ödemelerini alabilecek. Peki, zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu! 2023 Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman verilecek 2023 | Son dakika bayram ikramiyesi 7700 TL mi oldu?
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Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca emekli, zamlı emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde emekli bayram ikramiyesi 1100 TL'den 2 bin TL'ye, en düşük emekli maaşı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltmişti. Hem EYT'li olanlar hem de emekli aylığı alacak olan vatandaşlar tarafından beklenen emekli maaşı ödemeleri ve bayram ikramiyeleri, bayram nedeniyle öne çekildi. Peki, "Zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek, emekli maaşları hangi tarihte yatacak?" İşte 2023 emekli maaşının hesaba ödeneceği tarih...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 2023
Emekli maaşları ve bayram ikramiyesinde ödeme tarihi belli oldu.

Emeklilere ödemeler 17-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Emekliler normalde maaşlarını her ayın 17'siyle 26'sı arasında alıyordu. Ancak bayram nedeniyle ödeme tarihleri değişecek.

GÜN GÜN ÖDEME TAKVİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği ödeme takvimi şöyle:

Maaşı ayın 17-18'sinde alanlar 17 Haziran'da

Maaşını 19-20'sinde alanlar 18 Haziran'da


Maaşını 21-22'sinde alanlar 19 Haziran'da

Maaşını 23-24'ünde alanlar 20 Haziran'da

Maaşını 25-26'sında alanlar 21 Hazrian'da alabilecek.

BAĞ-KUR'LULAR NE ZAMAN ALACAK?

Bağ-Kur emeklileri 22 Haziran'da bu ayki maaşını alacak.

Emekli Sandığı kapsamındakilerin ödemeleri 23 Haziran tarihinde ödenecek.

NE KADAR İKRAMİYE ÖDENECEK?

14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı.

Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

2023 Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için gün sayan emekliler, tahsis numarasına göre maaş ödeme günlerini sorgulamaya başladı. Emekli vatandaşlar, SGK tarafından belirlenen tahsis numarasına göre emekli maaşlarının yatacağı tarihi öğrenebiliyor.

İşte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emekli maaşı ödeme günleri;

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

EYT'LİLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesine yapılan zamdan 15.6 milyon emeklinin yararlanacağını duyurdu.

Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı: "En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."

SSK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

2023 yılı nisan ayı için SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

* Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN BAYRAM İKRAMİYESİ

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

* Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.

EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ

* Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Nisan tarihinde ödenecek.

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