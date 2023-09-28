Ek MTV iptal edildi mi? Son dakika Anayasa Mahkemesi ek MTV'yi iptal etti mi?

Her yıl Ocak ve Temmuz aylatı içerisinde iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkımın ardından bütçe harcamalarının artması nedeniyle bu yıl x2 olarak ödeniyor. Son günlerde sosyal medya üzerinden sıkça dile getirilen ek MTV iptal mi oldu soruları üzerine araştırmalar hız kazandı. Peki Ek MTV 3. taksit ödemesi son gün ne zaman?Depremin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ilk taksit dönemi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. CHP, ek MTV düzenlemesini yargıya taşımıştı. Ek MTV ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti.Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), "Ek MTV'yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir" açıklamasında bulundu.AYM başvuruyu 28 Eylül'de görüşecek ve karara bağlayacak.Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı vermesi halinde ek MTV ödemelerinin ancak 7 Eylül'e kadar dava açılması halinde iade alınabilecek, dava açmayanlara iade yapılmayacak.Anayasa Mahkemesi'nin 7 Eylül'e kadar iptal yönünde karar verip yürütmeyi durdurması halinde ek MTV tümden yürürlükten kalkacak ve ödeme yapanlar paralarını geri alabilecekler. Ancak sadece dava açanlar yönünden iade hakkı doğacak. Olası bir iptal kararının ardından iktidarın yeni bir kanun çıkarıp herkese iade imkanı vermesi halinde ise iade herkesi kapsayacak.7456 sayılı 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenmişti.Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 2023'teki gündem toplantısında, başvurunun ilk incelemesini yapmış, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına hükmetmişti.