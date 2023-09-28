Haber Tarihi: 28 Eylül 2023 11:19 - Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 11:19

Ek MTV iptal edildi mi? Son dakika Anayasa Mahkemesi ek MTV'yi iptal etti mi?

Ek MTV iptal edildi mi? Son dakika Anayasa Mahkemesi ek MTV'yi iptal etti mi? sorusu araştırılmaya devam ediyor. Ek MTV iptali için AYM başvurusu 28 Eylül'de görüşülecek. Bir kereye mahsus, iki taksit halinde alınan ek MTV için hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti 9,9 milyon taşıt için 13,1 milyar TL ek MTV ödendi. Anayasa Mahkemesi'nden iptal kararı gelmesi halinde vatandaşlar ödedikleri vergiyi geri alamayacak. Peki, Ek MTV iptal edilirse ne olur, para iadesi olacak mı?

Ek MTV iptal edildi mi? Son dakika Anayasa Mahkemesi ek MTV'yi iptal etti mi?
Abone Ol
Her yıl Ocak ve Temmuz aylatı içerisinde iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkımın ardından bütçe harcamalarının artması nedeniyle bu yıl x2 olarak ödeniyor. Son günlerde sosyal medya üzerinden sıkça dile getirilen ek MTV iptal mi oldu soruları üzerine araştırmalar hız kazandı. Peki Ek MTV 3. taksit ödemesi son gün ne zaman? 
ANAYASA MAHKEMESİ EK MTV'Yİ İPTAL ETTİ Mİ?
Depremin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ilk taksit dönemi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. CHP, ek MTV düzenlemesini yargıya taşımıştı. Ek MTV ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti.

EK MTV İPTAL EDİLDİ Mİ?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), "Ek MTV'yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir" açıklamasında bulundu.

AYM başvuruyu 28 Eylül'de görüşecek ve karara bağlayacak.

EK MTV İPTAL OLURSA ÖDEMELER GERİ VERİLECEK Mİ?
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı vermesi halinde ek MTV ödemelerinin ancak 7 Eylül'e kadar dava açılması halinde iade alınabilecek, dava açmayanlara iade yapılmayacak.


DAVA AÇANA İADE HAKKI
Anayasa Mahkemesi'nin 7 Eylül'e kadar iptal yönünde karar verip yürütmeyi durdurması halinde ek MTV tümden yürürlükten kalkacak ve ödeme yapanlar paralarını geri alabilecekler. Ancak sadece dava açanlar yönünden iade hakkı doğacak. Olası bir iptal kararının ardından iktidarın yeni bir kanun çıkarıp herkese iade imkanı vermesi halinde ise iade herkesi kapsayacak.

NELER YAŞANMIŞTI?
7456 sayılı 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenmişti.

Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 2023'teki gündem toplantısında, başvurunun ilk incelemesini yapmış, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına hükmetmişti.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe taraftarları Kadıköy'de şölen atmosferi yarattı Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarları Kadıköy'de şölen atmosferi yarattı
İsmail Kartal'dan Başakşehir maçında tek değişiklik Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Başakşehir maçında tek değişiklik
İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması Fenerbahçe İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması
Fenerbahçe'de 3 oyuncu kadroda yer almadı Fenerbahçe Fenerbahçe'de 3 oyuncu kadroda yer almadı
Manchester United'da yeni hedef Chiesa Manchester United Manchester United'da yeni hedef Chiesa
Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi Beşiktaş Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi
PFDK'dan Ömer Erdoğan'a men cezası Adana Demirspor PFDK'dan Ömer Erdoğan'a men cezası
PFDK, Fenerbahçe ve Selahattin Baki'ye ceza verdi Fenerbahçe PFDK, Fenerbahçe ve Selahattin Baki'ye ceza verdi
FB Başakşehir maçı canlı link, Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı yayın Gündem FB Başakşehir maçı canlı link, Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı yayın
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe - Başakşehir: İlk 11'ler
2
Şenol Güneş'in Salih Uçan'a ne dediği ortaya çıktı!
3
Galatasaray'ın kaçan penaltısında Fenerbahçe detayı!
4
Joao Pedro, Fenerbahçe'ye dönüyor
5
Dursun Özbek'ten Mauro Icardi itirafı!
6
TFF'den Play-Off için RESMİ karar; "Bu sezon yok!"
7
Süper Lig'de haftanın hakemleri

SON HABERLER

yukarı ok