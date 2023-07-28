Ek MTV deprem bölgesi muaf mı? Deprem bölgesi MTV ödeyecek mi?

MTV'ye bir defaya mahsus getirilen ek vergi ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden ek ödeme alınmasının nedeni, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacını karşılamak olarak belirtilirken arama motorlarında 'MTV'den deprem bölgesi muaf mı? 2023 MTV ek vergiden kimler muaf, şartları neler?' sorularının cevabı araştırılıyor. Cevapları ve tüm merak edilenleri haberimizde derledik...Torba yasa teklifinde, ek vergilerin ele alınması da öngörülüyor. Buna göre araç sahipleri, bu yıl bir kereye özgü olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek. MTV, bu yıl iki katı ödenecek. Vergi yasasında MTV'den istisna olan mükellefler ek vergiyi de ödemeyecek.6 Şubat depremlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca mücbir sebep ilan edilen yerlerde, deprem tarihi itibariyle kayıt ve tescilli taşıtlar. hasar gören taşıtlar ve yakınları kaybedenler muaf tutulacak.Ödemeye ilişkin de bilgi veren Ök, "Bunu da MTV'de olduğu gibi iki farklı şekilde ödeyebilecekler. Bu kanun yayınladığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar, yani Ağustos ayı oluyor. İkinci taksiti de Kasım ayı içerisinde ödeyebilecekler. Yeni araç alındığında ise normal MTV ve ek MTV'yi ödemiş olacaklar." dedi.Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin bu yıl iki kez ödenmesini de içeren teklif geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif kabul edilirse 1-3 yaş aralığındaki otomobil sahipleri 2023 yılında en az 4 bin 240 TL, en yüksek 202 bin 304 TL MTV ödemiş olacak. Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea Sedan'ın MTV'si 8 bin 870 TL'yi bulurken, Renault Clio için araç sahiplerinin 5 bin 90 TL ödeme yapması gerekecek. Togg için ödenecek toplam MTV tutarı ise 12 bin 906 TL'ye ulaşacak.