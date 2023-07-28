Haber Tarihi: 28 Temmuz 2023 17:02 - Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023 17:02

Ek MTV deprem bölgesi muaf mı? Deprem bölgesi MTV ödeyecek mi?

Deprem bölgesi MTV ödeyecek mi? MTV'den muaf olma durumu var mı? En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ile bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Komisyonun gündeminde deprem bölgesi ek MTV ödemesi de vardı. Peki, Deprem bölgesi ek MTV'den muaf mı, ödeyecek mi? 2023 Ek MTV'den kimler muaf? MTV iki kez mi ödenecek? İşte detaylar...

Ek MTV deprem bölgesi muaf mı? Deprem bölgesi MTV ödeyecek mi?
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MTV'ye bir defaya mahsus getirilen ek vergi ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden ek ödeme alınmasının nedeni, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacını karşılamak olarak belirtilirken arama motorlarında 'MTV'den deprem bölgesi muaf mı? 2023 MTV ek vergiden kimler muaf, şartları neler?' sorularının cevabı araştırılıyor. Cevapları ve tüm merak edilenleri haberimizde derledik...
Torba yasa teklifinde, ek vergilerin ele alınması da öngörülüyor. Buna göre araç sahipleri, bu yıl bir kereye özgü olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek. MTV, bu yıl iki katı ödenecek. Vergi yasasında MTV'den istisna olan mükellefler ek vergiyi de ödemeyecek.

DEPREM BÖLGESİ MTV ÖDEMEYECEK Mİ?

6 Şubat depremlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca mücbir sebep ilan edilen yerlerde, deprem tarihi itibariyle kayıt ve tescilli taşıtlar. hasar gören taşıtlar ve yakınları kaybedenler muaf tutulacak.

MTV İKİ KEZ Mİ ÖDENECEK?

Ödemeye ilişkin de bilgi veren Ök, "Bunu da MTV'de olduğu gibi iki farklı şekilde ödeyebilecekler. Bu kanun yayınladığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar, yani Ağustos ayı oluyor. İkinci taksiti de Kasım ayı içerisinde ödeyebilecekler. Yeni araç alındığında ise normal MTV ve ek MTV'yi ödemiş olacaklar." dedi.

MTV ÖDEME TUTARI 2023

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin bu yıl iki kez ödenmesini de içeren teklif geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif kabul edilirse 1-3 yaş aralığındaki otomobil sahipleri 2023 yılında en az 4 bin 240 TL, en yüksek 202 bin 304 TL MTV ödemiş olacak. Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea Sedan'ın MTV'si 8 bin 870 TL'yi bulurken, Renault Clio için araç sahiplerinin 5 bin 90 TL ödeme yapması gerekecek. Togg için ödenecek toplam MTV tutarı ise 12 bin 906 TL'ye ulaşacak.

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