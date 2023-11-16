Haber Tarihi: 16 Kasım 2023 15:52 - Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 15:52

Ehliyet yenileme ücreti ve fiyatları (2023 Ehliyet sınavı harcı)

Ehliyet yenileme ücreti ve fiyatları gündemde. Yeni ehliyet sistemine geçilmesi ile birlikte eski ehliyetlerin son tarih zamanına kadar yenilenmesi gerekiyor. Ehliyet yenilemek için öncelikle randevu alınması gerekiyor. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden internet sitesi ve ya telefon ile alınıyor. Ancak ehliyet yenileme işlemi için bazı belge ve evrakların önceden hazırlanarak randevu saatinde götürülmesi gerekiyor. Ehliyet yenilme ücreti her yıl değişiklik gösteriyor. Peki, 2023 ehliyet sınavı harcı ne kadar?

Ehliyet yenileme ücreti ve fiyatları (2023 Ehliyet sınavı harcı)
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Ehliyet sahiplerinin 2023 yıllarında ehliyet yenileme işlemleri, nasıl yapılır sorusu araç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, eski sürücü belgelerinin kullanım süresi 2 yıl daha uzatıldı. Yeni kararla birlikte eski ehliyetler iki yıl daha kullanılabilecek. Ehliyet yenileme işlemleri, bu zamana dek emniyetin genel müdürlüklerinde yapılırken ehliyet yenileme işlemleri, 2 Nisan 2018'den itibaren 'nüfus müdürlüklerinde yapılıyor.
NTV'nin haberine göre, ehliyet alma maliyetinin ocak ayından sonra 2 katına çıkacak.
Buna göre, harç ve kurs fiyatlarıyla 10 bin lirayı bulan ehliyet almanın maliyeti 2024 yılında 20 bin lirayı aşacak.

Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor.

Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.

Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek.

Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Aşağıda belirtilmiş olan ve ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir.


İLK KAYIT NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU

 Nüfus cüzdanı veya kimlik Kartı
 Sürücü sağlık raporu
 Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
 Kan grubu kartı (Sağlık Raporunda yer almıyorsa)
 Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ile vakıf payının yatırılması
 Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi "randevu.nvi.gov.tr" adresinden
öğrenilebilmektedir.

YENİLEME/ SINIF EKLEME NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU

 Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı
 Eski sürücü belgesi
 Sürücü sağlık raporu
 Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
 Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)
 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payının yatırılması
 Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi "randevu.nvi.gov.tr" adresinden
öğrenilebilmektedir.

KAYIP NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU

 Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı
 Sürücü sağlık raporu
 Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
 Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)
 Eski tip sürücü belgesi kaybında 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf
payının yatırılması, yeni tip sürücü belgesi kaybında ise 280 TL değerli
kağıt bedeli ve 65 TL vakıf payının yatırılması
 Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi "randevu.nvi.gov.tr" adresinden
öğrenilebilmektedir.
 Kayıp sürücü belgesi başvurusunda başvuru yapılan ilçe nüfus müdürlüğü,
sürücü belgesinin ilk alındığı yer ilçe nüfus müdürlüğüne görüş sorar.
Gelen cevaba istinaden başvuru alınır. Cevaplama süreci ise ilçe nüfus
müdürlüğünün yoğunluk durumuna göre değişmektedir.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2023 NE KADAR?
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen 2023 yılında uygulanacak kimlik kartı satış bedelleri; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 83,00 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 166,00 TL'dir.

Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri, harç ücreti ve sınav ücreti gibi pek çok ödeme gerçekleştirilir. 2023 yılında ehliyet fiyatları şu şekildedir;

A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 825 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 1.594 TL
B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 2.489,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 3.258,9 TL
B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 4.154,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 4.923,70 TL

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Ehliyet Yenileme ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik vakfınca protokol yapılmış ödeme yapılabilen banklara yatırılabilir. Ayrıca ehliyet yenileme ücreti internet üzerinden de yapılabilir.

Akbank
Aktif Bank
ING Bank
Şekerbank
Türkiye Vakıflar Bankası
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Albaraka Türk Katılım Bankası
T.C. Ziraat Bankası
Türk Ekonomi Bankası
Garanti Bankası
Denizbank
PTT Bank

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