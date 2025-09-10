Haber Tarihi: 10 Eylül 2025 15:49 - Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2025 15:49

Ehliyet için lise diploması şart mı? Ehliyet almak için ne gerekir

Sürücü belgesi almak isteyenler nelerin gerekli olduğunu araştırıyor. En çok merak edilen konulardan biri ise Ehliyet için lise diploması şart mı? sorusu. Peki Ehliyet almak için ne gerekir, lise diploması olmayan ehliyet alamaz mı, şartlar neler? İşte trafiğe çıkmak için heyecanla bekleyen sürücü adaylarını yakından ilgilendiren ayrıntılar...

Ehliyet için lise diploması şart mı? Ehliyet almak için ne gerekir
Trafiğe çıkıp araç kullanmak isteyenler ehliyet için gereken şartları merak diyor. Akıllara takılan en büyük sorulardan biri ise lise diploması şart mı değil mi? Peki ehliyet almak için yaş sınırı ne, diploma gerekli mi, neler lazım? İşte sürücü adaylarının dikkat etmesi gereken noktalar...

EHLİYET ALMAK İÇİN LİSE DİPLOMASI ŞART MI?

Ehliyet almak için gerekli eğitim şartları Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 76. maddesine göre belirlenmektedir. Peki ehliyet için lise diploması şart mı? Yönetmeliğe göre sürücü adaylarının ehliyet sahibi olmak için ilkokul mezunu olmaları yeterlidir.

KAÇ YAŞINDA EHLİYET ALINIR?

Ehliyet alabilmek için minimum 16 yaşını tamamlamak gerekmektedir.

EHLİYET ALMAK İÇİN NE GEREKİR?

Ehliyet alabilmek için 16 yaşını doldurmak, ilkokul mezunu olmak gereklidir.

Adli sicil kaydının temiz olması ve sağlık durumunun ehliyet almaya uygun olduğunu belgelemek gereklidir.

MEB onayı sürücü kurslarında eğitimi tamamlamak gerekir.

Sürücü belgesi yazılı sınavını ve direksiyon sınavını başarı ile geçmek
