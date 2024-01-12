'nin sezon başında kadrosuna kattığı, attığı gollerin aynı sıra sergilediği oyunla da taraftarların gönlüne taht kurdu.Her geçen gün performansını yukarı çeken Boşnak yıldız, Konyaspor karşısında da yaptığı hat-trickle yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu bir kez daha ispatladı.Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Dzeko, 20 gol atarken 7 de asist yaptı.Ligde ise 18 maçta 16 kez ağları havalandıran 37 yaşındaki golcü, gol krallığı yarışında da Galatasaraylı Mauro İcardi'ye 4 gollük fark attı.Krallık yarışında zirvede yer alan Dzeko'nun bu performansına İtalyan basını da kayıtsız kalmadı. Çizme medyası,başlığını atarken, Dzeko'nun performansı sonrasında Inter'in pişman olduğunu yazdı.