Edin Dzeko, Inter'i pişman etti!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Konyaspor karşısında hat-trick yapan 37'lik yıldız Edin Dzeko, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu bir kez daha ispatladı. Dzeko'nun performansına kayıtsız kalamayan İtalyanlar, "Dzeko büyülemeye devam ediyor" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Edin Dzeko, Inter'i pişman etti!
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12 Ocak 2024 08:50
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Edin Dzeko, attığı gollerin aynı sıra sergilediği oyunla da taraftarların gönlüne taht kurdu.

Her geçen gün performansını yukarı çeken Boşnak yıldız, Konyaspor karşısında da yaptığı hat-trickle yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu bir kez daha ispatladı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Dzeko, 20 gol atarken 7 de asist yaptı.

ICARDI İLE FARKI AÇTI

Ligde ise 18 maçta 16 kez ağları havalandıran 37 yaşındaki golcü, gol krallığı yarışında da Galatasaraylı Mauro İcardi'ye 4 gollük fark attı.

INTER'İ PİŞMAN ETTİ

Krallık yarışında zirvede yer alan Dzeko'nun bu performansına İtalyan basını da kayıtsız kalmadı. Çizme medyası, "Dzeko, Fenerbahçe'de büyülemeye devam ediyor" başlığını atarken, Dzeko'nun performansı sonrasında Inter'in pişman olduğunu yazdı. 

 
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