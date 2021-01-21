Doğan Gölpek: "Her zaman Fenerbahçeli'ydim"

Hollanda'da doğup yetişen Doğan Gölpek, Konyaspor'la imzalaması sonrası Hollanda basınında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Doğan Gölpek: 'Her zaman Fenerbahçeli'ydim'
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21 Ocak 2021 17:00
Hollanda'da yetişen Türk oyuncu Doğan Gölpek, 2019 yılından beri 1922 Konya'da forma giyiyordu. 26 yaşındaki oyuncu Süper Lig'e adımını şehrin büyük takımı Konyaspor'la yaptı.

Doğan, 1.5 yıllığına yaptığı sözleşmeyle kendisini Süper Lig'de gösterme ve burada kalıcı olma şansını yakaladı.

"HER ZAMAN FENERBAHÇELİ'YDİM"

Hollanda basınına konuşan kanat oyuncusu açıklamasında; "Her zaman Fenerbahçe taraftarı oldum. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta sahada olmak isterim. 4-3'lük Galatasaray maçını da kaçırdım. 1 gün sonra kulüple sözleşme imzalamıştım. Buradaki kültür Hollanda'daki kültürden çok farklı. Futbol çok canlı, her yerde bunu fark ediyorsunuz." dedi.

Henüz Konyaspor'la lig maçına çıkmayan Gölpek, 1922 Konya formasıyla 2. Lig Kırmızı grupta 12 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

 



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