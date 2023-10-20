Diyanet sağlık personeli hac başvuruları 2023 ne zaman?

2024 yılı hac organizasyonu sağlık ekibinde görevlendirilecek sağlık personeli için müracaatlar başlıyor. Müracaatlar 16-24 Ekim tarihleri arasında https://hacumre.diyanet.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilecek.2024 yılı hac organizasyonu sağlık ekibinde görev almak üzere müracaat edeceklerden;1. Uzman Doktorlarda;a) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak fiilen çalışıyor olmak, (Özel hastaneler ile Vakıf Üniversitelerinde görev yapanlar ile sözleşmeli statüde çalışanlar hariç)b) Aşağıda unvanları belirtilen branşlarda görev yapan uzman doktorlardan;Anestezi, Yoğun Bakım, Cildiye, Dahiliye, Fizik Tedavi, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göz, İntaniye, Kadın Doğum, Kardiyoloji, KBB, Nöroloji, Ortopedi, Psikiyatri, Radyoloji, Çocuk Uzmanı ve Üroloji Uzmanı olarak görev yapan doktorlarda, daha önce hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,Acil Tıp Uzmanı, Yoğun Bakım Uzmanı ve Uzman Aile Hekimi olarak görev yapan doktorlarda, 2023 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak.c) 01.01.1964 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,d) 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışmamak,e) 24/10/2023 son müracaat tarihi itibari ile Devlet Hizmet Yükümlülüğü devam ediyor olmamak,f) Görevlendirmeler dâhil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.a) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak 24/10/2023 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak, (Özel hastaneler ve Vakıf Üniversitelerinde görev yapanlar ile sözleşmeli statüde çalışanlar hariç.)b) Asistan veya araştırma görevlisi olarak çalışmamak,c) 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışmamak,d) 24/10/2023 son müracaat tarihi itibari ile Devlet Hizmet Yükümlülüğü devam ediyor olmamak,e) 2022, 2023 yılı hac ve 2023-2024 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,f) 01.01.1969 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,g) Görevlendirmeler dâhil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.a) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak 24/10/2023 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak, (Özel hastaneler ve Vakıf Üniversitelerinde görev yapanlar ile sözleşmeli statüde çalışanlar hariç.)b) Daha önce hac organizasyonunda görev almamış olmak,c) 01.01.1969 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,d) En son görev yapmış olduğu yerde 2 yıldır çalışıyor olmak,e) Asistan veya araştırma görevlisi olarak çalışmamak,f) 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışmamak,g) Görevlendirmeler dâhil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.a) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak 24/10/2023 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak, (Özel hastaneler ve Vakıf Üniversitelerinde görev yapanlar ile sözleşmeli statüde çalışanlar hariç.)b) Daha önce hac organizasyonunda görev almamış olmak,c) En son görev yapmış olduğu yerde 2 yıldır çalışıyor olmak,d) 01.01.1969 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,e) 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışmamak,f) Görevlendirmeler dâhil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.a) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak 24/10/2023 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak, (Özel hastaneler ve Vakıf Üniversitelerinde görev yapanlar ile sözleşmeli statüde çalışanlar hariç.)b) Daha önce hac organizasyonunda görev almamış olmak,c) 01.01.1978 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,d) En son görev yapmış olduğu yerde 2 yıldır çalışıyor olmak,e) 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışmamak,f) Görevlendirmeler dâhil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.6. Ortez-protez, röntgen, anestezi, diş, laborant ve tıbbi cihaz tamir teknikeri/teknisyeni; ATT (acil tıp teknisyeni-paramedik), toplum sağlığı (sağlık memuru), hemşire (ebe, ebe-hemşire), eczacı kalfası, sterilizasyon olarak;a) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak 24/10/2023 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışanlardan (Özel hastaneler ve Vakıf Üniversitelerinde görev yapanlar ile sözleşmeli statüde çalışanlar hariç)b) ATT (Acil Tıp Teknisyeni-Paramedik)'ler son 3 yılını hastanelerde veya 112 acil servislerinde çalışmak şartıyla, 24/10/2023 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,c) Diş teknisyeni/teknikeri son 3 yılını hastanelerde veya ağız ve diş sağlığı merkezlerinde çalışmak şartıyla, 24/10/2023 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,d) Ortez-protez, röntgen, anestezi, laborant ve tıbbi cihaz tamir teknikeri/teknisyeni, toplum sağlığı (sağlık memuru), hemşire (ebe, ebe-hemşire), eczacı kalfası ve sterilizasyon olarak görev yapanlar son 3 yılını yataklı tedavi hizmeti veren hastanelerde çalışmak şartıyla, 24/10/2023 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,e) 2022,2023 yılları hac ve 2023-2024 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,f) 01.01.1978 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,g) Görevlendirmeler dâhil idari ve büro hizmetlerinde çalışıyor olmamak.7. Hastanelerde servis hizmetlerinde fiilen hastabakıcı veya hizmetli olarak görev yapanlarda;a) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak 24/10/2023 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak, (Özel hastaneler ve Vakıf Üniversitelerinde görev yapanlar ile sözleşmeli statüde çalışanlar hariç)b) 2022, 2023 yılları hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,c) 01.01.1974 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, şartları aranacaktır.