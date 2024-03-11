Haber Tarihi: 11 Mart 2024 11:01 - Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024 11:01

Diş fırçalamak orucu bozar mı?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, oruçla ilgili birçok soru da gündeme gelmeye başladı. Bu sorulardan en yaygın olanlarından biri de diş fırçalamak orucu bozar mı sorusudur. Peki, Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet açıklaması nedir?

Diş fırçalamak orucu bozar mı?
Abone Ol
Oruç tutarken en çok merak edilen konulardan biri de diş fırçalamak. 'Diş fırçalamak orucu bozar mı? sorusuna yanıt veren Diyanet, konuyla ilgili resmi bilgiyi aktardı.

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet'in Açıklaması:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre, "Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz." (el-Fetâva'l-Hindiyye, 1/202)

Oruçluyken Diş Fırçalamak için Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Diş fırçalarken boğaza su kaçırmamaya dikkat edilmelidir.

Diş macunu kullanmadan diş fırçalamak daha uygundur. Diş macunu kullanılacaksa, yutulmamasına özen gösterilmelidir.

Diş fırçalamak için en uygun zaman imsaktan önce veya iftardan sonradır.

Oruçluyken diş fırçalarken misvak kullanmak da mümkündür.

Diş Fırçalamak Neden Önemlidir?

Diş fırçalamak, ağız ve diş sağlığı için oldukça önemlidir. Oruçluyken de ağız ve diş hijyenini korumaya özen gösterilmelidir. Diş fırçalamak, diş çürükleri, diş eti iltihabı ve ağız kokusu gibi problemleri önlemeye yardımcı olur.

Oruçluyken Diş Sağlığını Korumak için Öneriler:

Diş fırçalamak yerine misvak kullanabilirsiniz.

Diş ipi kullanabilirsiniz.

Şekerli gıdalardan ve asitli içeceklerden uzak durun.

Sigara içmekten kaçının.

Diş Fırçalamak ile Orucun Bozulması Hakkında Farklı Görüşler:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşünün yanı sıra, diş fırçalamak ile orucun bozulması hakkında farklı görüşler de mevcuttur. Bazı fıkıh alimleri, diş fırçalamak ile boğaza su kaçma ihtimalinin yüksek olduğunu ve bu nedenle orucu bozacağını savunmaktadır.

Sonuç:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşüne göre, boğaza su kaçırmadan diş fırçalamak orucu bozmaz. Ancak, oruçluyken diş fırçalarken dikkatli olmak ve boğaza su kaçırmamaya özen göstermek önemlidir. Farklı görüşler de mevcut olduğu için, bu konuda tereddütleri olan kişilerin kendi dini kanaatlerine göre hareket etmeleri daha uygun olacaktır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Gündem Diş fırçalamak orucu bozar mı?
Yunus Akgün'ün transferine FFP engeli! Galatasaray Yunus Akgün'ün transferine FFP engeli!
Uğur Meleke: ''49 saniyede 1 faul düdüğü!'' Fenerbahçe Uğur Meleke: ''49 saniyede 1 faul düdüğü!''
Okan Buruk'a 45 dakika yetiyor! Galatasaray Okan Buruk'a 45 dakika yetiyor!
Oruç neden tutulur? Neden oruç tutuyoruz?-Diyanet Gündem Oruç neden tutulur? Neden oruç tutuyoruz?-Diyanet
Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber
Mauro Icardi'nin tek rakibi Jardel! Galatasaray Mauro Icardi'nin tek rakibi Jardel!
11-12 Mart 2024: Bugün ve yarın okullar tatil mi? MEB Gündem 11-12 Mart 2024: Bugün ve yarın okullar tatil mi? MEB
Halil Özer: ''Rotasyon pahalıya patlıyordu'' Fenerbahçe Halil Özer: ''Rotasyon pahalıya patlıyordu''
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Ancelotti: "Arda'nın geleceği Real Madrid'de!"
2
Panathinaikos, play-off'a galibiyetle başladı
3
Ahmet Çakar: "Tehdit ettiler, hakemi sindirdiler"
4
Arda Güler, Real Madrid formasıyla gol attı!
5
Edin Dzeko: ''Utanç verici, yemin ederim!''
6
Alperen Şengün'den kötü haber!
7
Galatasaray scout ekibinden Derrick Köhn'e Sacha Boey yakıştırması

SON HABERLER

yukarı ok