Oruç tutarken en çok merak edilen konulardan biri de diş fırçalamak. 'Diş fırçalamak orucu bozar mı? sorusuna yanıt veren Diyanet, konuyla ilgili resmi bilgiyi aktardı.



Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet'in Açıklaması:



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre, "Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz." (el-Fetâva'l-Hindiyye, 1/202)







Oruçluyken Diş Fırçalamak için Dikkat Edilmesi Gerekenler:



Diş fırçalarken boğaza su kaçırmamaya dikkat edilmelidir.



Diş macunu kullanmadan diş fırçalamak daha uygundur. Diş macunu kullanılacaksa, yutulmamasına özen gösterilmelidir.



Diş fırçalamak için en uygun zaman imsaktan önce veya iftardan sonradır.



Oruçluyken diş fırçalarken misvak kullanmak da mümkündür.



Diş Fırçalamak Neden Önemlidir?



Diş fırçalamak, ağız ve diş sağlığı için oldukça önemlidir. Oruçluyken de ağız ve diş hijyenini korumaya özen gösterilmelidir. Diş fırçalamak, diş çürükleri, diş eti iltihabı ve ağız kokusu gibi problemleri önlemeye yardımcı olur.



Oruçluyken Diş Sağlığını Korumak için Öneriler:



Diş fırçalamak yerine misvak kullanabilirsiniz.



Diş ipi kullanabilirsiniz.



Şekerli gıdalardan ve asitli içeceklerden uzak durun.



Sigara içmekten kaçının.



Diş Fırçalamak ile Orucun Bozulması Hakkında Farklı Görüşler:



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşünün yanı sıra, diş fırçalamak ile orucun bozulması hakkında farklı görüşler de mevcuttur. Bazı fıkıh alimleri, diş fırçalamak ile boğaza su kaçma ihtimalinin yüksek olduğunu ve bu nedenle orucu bozacağını savunmaktadır.



Sonuç:



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşüne göre, boğaza su kaçırmadan diş fırçalamak orucu bozmaz. Ancak, oruçluyken diş fırçalarken dikkatli olmak ve boğaza su kaçırmamaya özen göstermek önemlidir. Farklı görüşler de mevcut olduğu için, bu konuda tereddütleri olan kişilerin kendi dini kanaatlerine göre hareket etmeleri daha uygun olacaktır.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: