UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Oleksandr Shovkovskyi'nin ekibi Dinamo Kiev evinde Miroslav Koubek'in yönetimindeki Viktoria Plzen'e 2-1 kaybetti.
Volksparkstadion'da oynanan maçta Viktoria Plzen'in gollerini 55. dakikada Matej Vydra ve 90. dakikada Pavel Sulc kaydetti.
Dinamo Kiev'in tek golünü ise 90+5'te Vladyslav Kabaiev attı.
Bu sonuçla birlikte Dinamo Kiev 5 maçın 5'ini de kaybederek 0 puanda kalırken, Viktoria Plzen 9 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Dinamo Kiev deplasmanda Real Sociedad'a konuk olurken, Viktoria Plzen sahasında Manchester United ile karşılaşacak.
Volksparkstadion'da oynanan maçta Viktoria Plzen'in gollerini 55. dakikada Matej Vydra ve 90. dakikada Pavel Sulc kaydetti.
Dinamo Kiev'in tek golünü ise 90+5'te Vladyslav Kabaiev attı.
Bu sonuçla birlikte Dinamo Kiev 5 maçın 5'ini de kaybederek 0 puanda kalırken, Viktoria Plzen 9 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Dinamo Kiev deplasmanda Real Sociedad'a konuk olurken, Viktoria Plzen sahasında Manchester United ile karşılaşacak.