UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Oleksandr Shovkovskyi'nin ekibi Dinamo Kiev evinde Miroslav Koubek'in yönetimindeki Viktoria Plzen'e 2-1 kaybetti.



Volksparkstadion'da oynanan maçta Viktoria Plzen'in gollerini 55. dakikada Matej Vydra ve 90. dakikada Pavel Sulc kaydetti.



Dinamo Kiev'in tek golünü ise 90+5'te Vladyslav Kabaiev attı.



Bu sonuçla birlikte Dinamo Kiev 5 maçın 5'ini de kaybederek 0 puanda kalırken, Viktoria Plzen 9 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maç haftasında Dinamo Kiev deplasmanda Real Sociedad'a konuk olurken, Viktoria Plzen sahasında Manchester United ile karşılaşacak.



