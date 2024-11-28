Dinamo Kiev'in kabusu sürüyor; 5'te 0

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Dinamo Kiev evinde Viktoria Plzen'e 2-1 kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dinamo Kiev'in kabusu sürüyor; 5'te 0
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28 Kasım 2024 23:02
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Oleksandr Shovkovskyi'nin ekibi Dinamo Kiev evinde Miroslav Koubek'in yönetimindeki Viktoria Plzen'e 2-1 kaybetti.

Volksparkstadion'da oynanan maçta Viktoria Plzen'in gollerini 55. dakikada Matej Vydra ve 90. dakikada Pavel Sulc kaydetti.

Dinamo Kiev'in tek golünü ise 90+5'te Vladyslav Kabaiev attı.

Bu sonuçla birlikte Dinamo Kiev 5 maçın 5'ini de kaybederek 0 puanda kalırken, Viktoria Plzen 9 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Dinamo Kiev deplasmanda Real Sociedad'a konuk olurken, Viktoria Plzen sahasında Manchester United ile karşılaşacak.

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