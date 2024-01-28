CZN Burak'a ne oldu? CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl?

Sosyal medyada fenomen olan CZN Burak, doğduğu il Hatay'da da büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası afet bölgesine elinden geldiğince yardım etmeye çalışan CZN Burak ile babasının arası açılmıştı.



Kanal D Haber'den Buse Öztürk'e konuşan İsmail Özdemir, "Burak 'Babam beni dolandırdı' diyor. Hiç alakası yok. Yaptığı yardımlar hep prim katsın diye yapıldı. İçinden gelerek hiçbir zaman yardım etmemiştir" açıklamasını yapmıştı.

Oğluna ve eski eşine tepki gösteren baba İsmail Özdemir, "Annesinin genlerini almış. Babaya karşı düşman ediyor. Sosyal medyasını da ben sağladım, sponsorluğunu da ben yaptım. Zaten iki sene öncesine kadar bakarsanız Burak diye bir şey yoktu" ifadelerini kullanmıştı.

Aile şirketinden ayrılıp İstanbul'da kendisine ait bir restoran açan CZN Burak, son olarak yaptığı paylaşımla gündem oldu. Suratında, gözünde ve vücudunun çeşitli bölgelerindeki yaraları çektiği fotoğraflarla bir klip hazırlayan fenomen görenleri şoke etti.



CZN Burak kan revan içinde kaldı Sosyal medyada yaralı fotoğraflarını paylaştı

"En güzel bağ sevgi midir gerçekten?" notuyla paylaşım yapan CZN Burak'ın paylaşımına "Sana ne oldu?", "Kim seni bu hale getirdi"? yorumları yağdı.