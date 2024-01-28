Haber Tarihi: 28 Ocak 2024 16:39 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 16:39

CZN Burak'a ne oldu? CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl?

Son zamanlarda zayıflığıyla dikkat çeken CZN Burak ismiyle tanınan Burak Özdemir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Yaralı hallerini paylaşan fenomeni görenler "Sana ne oldu?" dedi. Peki, CZN Burak'a ne oldu? CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl?

CZN Burak'a ne oldu? CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl?
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Çektiği yemek videolarıyla büyük bir şöhrete kavuşan ve restoranı CZN Burak ismiyle tanınan Burak Özdemir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Yaralı hallerini paylaşan fenomeni görenler "Sana ne oldu?" dedi. 

CZN BURAK'A NE OLDU?"

Sosyal medyada fenomen olan CZN Burak, doğduğu il Hatay'da da büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası afet bölgesine elinden geldiğince yardım etmeye çalışan CZN Burak ile babasının arası açılmıştı.

"İÇİNDEN GELEREK YARDIM ETMEDİ"

Kanal D Haber'den Buse Öztürk'e konuşan İsmail Özdemir, "Burak 'Babam beni dolandırdı' diyor. Hiç alakası yok. Yaptığı yardımlar hep prim katsın diye yapıldı. İçinden gelerek hiçbir zaman yardım etmemiştir" açıklamasını yapmıştı.

"BABAYA KARŞI DÜŞMAN EDİYOR"

Oğluna ve eski eşine tepki gösteren baba İsmail Özdemir, "Annesinin genlerini almış. Babaya karşı düşman ediyor. Sosyal medyasını da ben sağladım, sponsorluğunu da ben yaptım. Zaten iki sene öncesine kadar bakarsanız Burak diye bir şey yoktu" ifadelerini kullanmıştı.

YARALARI DİKKAT ÇEKTİ

Aile şirketinden ayrılıp İstanbul'da kendisine ait bir restoran açan CZN Burak, son olarak yaptığı paylaşımla gündem oldu. Suratında, gözünde ve vücudunun çeşitli bölgelerindeki yaraları çektiği fotoğraflarla bir klip hazırlayan fenomen görenleri şoke etti.

"SANA NE OLDU?"

CZN Burak kan revan içinde kaldı Sosyal medyada yaralı fotoğraflarını paylaştı
"En güzel bağ sevgi midir gerçekten?" notuyla paylaşım yapan CZN Burak'ın paylaşımına "Sana ne oldu?", "Kim seni bu hale getirdi"? yorumları yağdı.
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