Premier Lig'in 22. haftasında Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace deplasmanda Graham Potter'ın yönetimindeki West Ham'ı 2-0 mağlup etti.



Londra Stadyumu'nda oynanan maçta Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 89. dakikada penaltıdan yine Jean-Philippe Mateta kaydetti.



West Ham'de Konstantinos Mavropanos 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 11 maçta sadece 1 mağlubiyet alan Crystal Palace 27 puana ulaşırken, West Ham 26 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Crystal Palace evinde Brentford'u ağırlarken, West Ham deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak.



