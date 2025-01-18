Premier Lig'in 22. haftasında Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace deplasmanda Graham Potter'ın yönetimindeki West Ham'ı 2-0 mağlup etti.
Londra Stadyumu'nda oynanan maçta Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 89. dakikada penaltıdan yine Jean-Philippe Mateta kaydetti.
West Ham'de Konstantinos Mavropanos 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 11 maçta sadece 1 mağlubiyet alan Crystal Palace 27 puana ulaşırken, West Ham 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Crystal Palace evinde Brentford'u ağırlarken, West Ham deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak.
Londra Stadyumu'nda oynanan maçta Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 89. dakikada penaltıdan yine Jean-Philippe Mateta kaydetti.
West Ham'de Konstantinos Mavropanos 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 11 maçta sadece 1 mağlubiyet alan Crystal Palace 27 puana ulaşırken, West Ham 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Crystal Palace evinde Brentford'u ağırlarken, West Ham deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak.