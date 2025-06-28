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Cristiano Ronaldo: "Suudi Arabistan Ligi, ilk 5 lig arasında"

Al Nassr ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2034 Dünya Kupası ile ilgili konuştu.

calendar 28 Haziran 2025 22:16 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 22:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Cristiano Ronaldo: 'Suudi Arabistan Ligi, ilk 5 lig arasında'
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Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan 40 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, "Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2034 FIFA Dünya Kupası'na kadar sürecek olan bu projeye inanıyorum." dedi.

Kulüp sosyal medya hesabına konuşan Portekizli yıldız, "Hala lig olarak gelişiyoruz. Ama şimdiden ilk 5 lig arasında olduğumuzu düşünüyorum. Gelişmeye devam edeceğiz. Mutluyum, çünkü çok yarışmacı bir ligde olduğumu biliyorum. Suudi liginde oynamamış olanlar ya da futboldan anlamayanlar bu ligin ilk 5'te olmadığını söylüyor. Bu düşünceme yüzde yüz inanıyorum. Bu ligde oynayanlar neden bahsettiğimi anlıyor. Bu yüzden kalmak istedim." şeklinde konuştu.

Ronaldo, "Sadece önümüzdeki iki yıl değil Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2034 FIFA Dünya Kupası'na kadar sürecek olan bu projeye inanıyorum ve en iyi Dünya Kupası organizasyonu olacağına inanıyorum. Mutluyum, 2 yıl daha... Suudi ligindeki en iyi takımlarla mücadele etmeyi ve ligde şampiyon olmayı hedefliyoruz. Sonunda hangi takımın iyi olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.


Suudi ekibiyle 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Ronaldo, Al Nassr formasıyla geçen sezon forma giydiği 41 resmi maçta 35 gol attı.


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