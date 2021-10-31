Cristiano Ronaldo'dan 7 yıl sonra bir ilk!

Manchester United'ın Tottenham'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asist yapan Cristiano Ronaldo, 7 yıl sonra bir ilki başardı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cristiano Ronaldo'dan 7 yıl sonra bir ilk!
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31 Ekim 2021 16:10
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United deplasmanda Tottenham'ı 3-0'lık skorla geçerken, Cristiano Ronaldo da 7 yıl sonra bir ilki başardı.

Karşılaşmada bir gol bir asist ile oynayan Portekizli yıldız, bir Premier Lig maçında hem gol atıp hem asist yapan en yaşlı futbolcu olma rekorunu egale etti.

RONALDO'DAN ÖNCE DROGBA

Ronaldo bu istatistiğe 36 yaş, 267 günlükken ulaşırken, Portekizli yıldızdan önce Drogba da 7 yıl önce aynı istatistiğe ulaştı.

YİNE TOTTENHAM, YİNE 3-0!

Drogba, Aralık 2014'te Chelsea'nin Tottenham'ı kendi sahasında 3-0 yendiği maçta 36 yaş, 267 günlükken bir gol atıp bir asist yapma başarısı gösterdi.


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