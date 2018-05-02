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Courtois için bomba transfer iddiası!

Chelsea'nin Belçikalı eldiveni Courtois için İspanyol basınından önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Courtois için bomba transfer iddiası!
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02 Mayıs 2018 17:38
Chelsea'nin 25 yaşındaki Belçikalı kalecisi Courtois için Real Madrid'in devrede olduğu ve yaz transfer döneminde oyuncu ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Courtois'in gönlünde yatan takımın Real Madrid olduğu ancak, sezon sonuna dek kadro dışı kalmamak adına İngiliz medyasına bir sezon daha Chelsea'de oynamak istediğini söylediği belirtiliyor. 

İspanyol devi başkanı Flarentino Perez'in önceliğinin Manchester United'ın tecrübeli eldiveni David De Gea olduğu bilinse de, United'ın De Gea'yı satmaya yanaşmama ihtimali, Courtios'in transfer ihtimalini güçlendiriyor.

25 yaşındaki Belçikalı kaleci Courtois, bu sezon Chelsea ile oynadığı 43 karşılaşmada kalesinde 44 gole engel olamazken 17 karşılaşmada gol görmedi ve 3870 dakika forma giydi.

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