ÇİMSA bedelsiz ne zaman 2023: ÇİMSA ne zaman bölünecek?

Son zamanlarda yüksek enflasyon sebebiyle şirketlere sermayeleri de yetmemeye başladı. Bu durumda da birçok şirket, bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımı kararı alıyor. Türkiye'nin çimento sektöründe lider kuruluşlarından biri olan Çimsa da bedelsiz sermaye artırımı kararı alındığını duyurdu.
ÇİMSA'nın bedelsiz sermaye artırımı detayları ise şu şekilde:
Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 28.07.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 350.000.000
Mevcut Sermaye (TL): 135.084.442
Ulaşılacak Sermaye (TL): 945.591.094
Bedelsiz Sermaye Artırımı Oranı: %600
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL): 810.506.652
SPK Onay Tarihi: ***
Bölünme Tarihi: *** CIMSA NE ZAMAN BÖLÜNECEK?
Çimsa'nın sermaye artırımı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay bekliyor. Şirketin 2023 yılında SPK'dan onay alması bekleniyor.
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