Chelsea'nin transferde rotası Nico Williams

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Chelsea, yeni sezonda kadrosuna Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams'ı katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Chelsea'nin transferde rotası Nico Williams
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2024 17:47
Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Chelsea, performansından memnun kalmadığı sol kanat oyuncusu Mykhaylo Mudryk'in alternatifini La Liga'da buldu.

Football Insider'ın haberine göre; Londra ekibi, transfer listesine Athletic Bilbao'dan Nico Williams'ı ekledi. İngiliz devinin, sezon boyunca etkili performans gösteren oyuncuyu takibe aldığı aktarıldı. 

Haberde, Nico Williams'ın sözleşmesinde 50 milyon euroluk bir serbest kalma maddesinin de bulunduğu aktarıldı. 

Öte yandan Williams'ın Athletic Bilbao'dan kazandığı maaşı Chelsea'de de kazanması halinde takımın en çok kazanan isimlerinden biri olacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI 

Athletic Bilbao ile bu sezon 30 maça çıkan İspanyol futbolcu, 6 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Bonservis değeri 50 milyon euro olarak gösterilen yıldız ismin kulübüyle 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery