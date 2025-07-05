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Chelsea, Jamie Bynoe-Gittens'i resmen açıkladı!

Chelsea, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jamie Bynoe-Gittens'i kadrosuna kattığını videolu bir paylaşımla açıkladı.

calendar 05 Temmuz 2025 17:14 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2025 17:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea, Jamie Bynoe-Gittens'i resmen açıkladı!
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Geçtiğimiz sezonu UEFA Konferans Ligi şampiyonu Chelsea, yaz transfer döneminde etkileyici bir transfere imza attı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jamie Bynoe-Gittens'i transfer ettiğini açıkladı. Londra ekibi, bu transfer için Alman kulübüne 54 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Sözleşmenin içerisinde 5 milyon Euro bonus maddesi bulunuyor

Chelsea altyapısında da bir süre forma giyen Bynoe-Gittens, bu transferle birlikte tekrardan yuvasına dönmüş oldu.

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 49 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda ise 12 gol, 5 asist yaptı.

 



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