Chelsea, Jamie Bynoe-Gittens'i resmen açıkladı!

Geçtiğimiz sezonu UEFA Konferans Ligi şampiyonu Chelsea, yaz transfer döneminde etkileyici bir transfere imza attı.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jamie Bynoe-Gittens'i transfer ettiğini açıkladı. Londra ekibi, bu transfer için Alman kulübüne 54 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Sözleşmenin içerisinde 5 milyon Euro bonus maddesi bulunuyorChelsea altyapısında da bir süre forma giyen Bynoe-Gittens, bu transferle birlikte tekrardan yuvasına dönmüş oldu.Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 49 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda ise 12 gol, 5 asist yaptı.