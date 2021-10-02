İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, evinde Southampton ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea 3-1'lik skorla kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Chalobah, 84. dakikada Werner ve 89. dakikada Chilwell kaydetti. Southampton'ın tek sayısını ise 60. dakikada penaltıdan Ward-Prowse kaydetti. Öte yandan Southampton'da Ward-Prowse, 77. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından sezonun 5. galibiyetini alan Chelsea, 16 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. Henüz galibiyeti olmayan Southampton ise 4 puanla 17. sırada kaldı.
Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea, ligin yeni ekiplerinden Brentford ile karşılaşacakken, Southampton ise evinde Leeds United'ı konuk edecek.
Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Chalobah, 84. dakikada Werner ve 89. dakikada Chilwell kaydetti. Southampton'ın tek sayısını ise 60. dakikada penaltıdan Ward-Prowse kaydetti. Öte yandan Southampton'da Ward-Prowse, 77. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından sezonun 5. galibiyetini alan Chelsea, 16 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. Henüz galibiyeti olmayan Southampton ise 4 puanla 17. sırada kaldı.
Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea, ligin yeni ekiplerinden Brentford ile karşılaşacakken, Southampton ise evinde Leeds United'ı konuk edecek.