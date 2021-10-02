Chelsea, 84'ten sonra maçı kopardı

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, Southampton'ı son 10 dakikadaki 2 golle 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea, 84'ten sonra maçı kopardı
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02 Ekim 2021 18:55
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, evinde Southampton ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea 3-1'lik skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Chalobah, 84. dakikada Werner ve 89. dakikada Chilwell kaydetti. Southampton'ın tek sayısını ise 60. dakikada penaltıdan Ward-Prowse kaydetti. Öte yandan Southampton'da Ward-Prowse, 77. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından sezonun 5. galibiyetini alan Chelsea, 16 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. Henüz galibiyeti olmayan Southampton ise 4 puanla 17. sırada kaldı.

Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea, ligin yeni ekiplerinden Brentford ile karşılaşacakken, Southampton ise evinde Leeds United'ı konuk edecek.


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