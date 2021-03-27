Cezayir'den isyan: "Casusluk yaptılar!"

Cezayir Milli Takım Teknik Direktörü Djamel Belmadi, Zambiya maçı öncesi rakiplerinin casusluk yaptığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cezayir'den isyan: 'Casusluk yaptılar!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2021 15:56
Cezayir Teknik Direktörü Djamel Belmadi, Zambiya Milli Takımı'nın casusluk yaptığını iddia edildi.

Belmadi, "Zambiya'ya karşı alınan sonucu kabullenmek çok zor. Çünkü, yaşananları kabullenmek zor. Herkesin bildiği bir neden var. Oyuncularımı performansları nedeniyle suçlamıyorum. Futbolcular ellerinden geleni yaptı ancak beklentilerimizin ötesinde şeyler gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Cezayir'in hocası, "Maçtan önce son taktik antrenmanı yaparken bizi uzaktan seyreden iki kişi olduğunu gördük. Onları gördük ama fark etmeden yaklaşmaya çalıştık. Zambiya Teknik Direktörü ve antrenörü olduğunu anladık. Onları yakalamaya çalıştığımızda ise koşarak kaçtılar. Bu tam bir skandaldı. Afrika Futbol Konfederasyonu'nun bu işle mücadele etmesi gerek." diyerek sözlerini noktaladı.

3-3 biten maçla ilgili olarak Cezayir Futbol Federasyonu da CAF'a şikayette bulundu. 

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.