Cezayir'den isyan: 'Casusluk yaptılar!'

Cezayir Teknik Direktörü Djamel Belmadi, Zambiya Milli Takımı'nın casusluk yaptığını iddia edildi.Belmadi, "Zambiya'ya karşı alınan sonucu kabullenmek çok zor. Çünkü, yaşananları kabullenmek zor. Herkesin bildiği bir neden var. Oyuncularımı performansları nedeniyle suçlamıyorum. Futbolcular ellerinden geleni yaptı ancak beklentilerimizin ötesinde şeyler gerçekleşti." ifadelerini kullandı.Cezayir'in hocası, "M" diyerek sözlerini noktaladı.3-3 biten maçla ilgili olarak Cezayir Futbol Federasyonu da CAF'a şikayette bulundu.