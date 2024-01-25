Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı CANLI İZLE Rize Trabzon Karadeniz derbisi
Haber Tarihi: 25 Ocak 2024 19:56 -
Güncelleme Tarihi:
25 Ocak 2024 19:57
Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı CANLI İZLE Rize Trabzon Karadeniz derbisi
Çaykur Rizespor Trabzonspor izle | Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı kaçak olarak Selçuk Sports, Taraftarium24, İnatspor, Netspor'dan izlemek yasadışıdır. Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 22. hafta maçında Rize Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Çaykur Rizespor Trabzonspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı canlı izleme detayları
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ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI HAKEMLERİ
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk, yönetecek. Ligde sahasında oynadığı son karşılaşmada Galatasaray karşısında 5-1'lik tarihi yenilgilerinden birini alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor önünde kazanarak moral bulmak istiyor.
Trabzonspor, 21. hafta sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 37 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle 32 puanla 5. sırada bulunuyor.
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.
Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürerken, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise geçen hafta kadro dışı bırakılmışlardı.
Çaykur Rizespor'da ülkesinin milli takımından sakat dönen Alikulov ile sakatlığı bulunan Laine, kadroda yer alamayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlanan Olawoyin'in ise sakatlığının devam ettiği, Teknik Direktör İlhan Palut'un sağlık kurulunun raporuna göre maç saatinde karar vereceği öğrenildi.