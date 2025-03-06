Canlı izle: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman 2025?

Ziraat Türkiye Kupası 2025 kura çekimi için tarih belli oldu! Canlı yayın, takımlar ve maç programı hakkında tüm bilgiler burada...

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası 2025 kura çekimi için geri sayım başladı. Türkiye Kupası'nda mücadele eden takımlar, bir üst tura yükselmek için rakiplerini öğrenecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte Ziraat Türkiye Kupası 2025 canlı yayın bilgileri ve kura çekimi detayları!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 2025 kura çekimi 8 Mart 2025 Cuma günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Kura çekimi, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Futbolseverler, Türkiye Kupası kura çekimi 2025 canlı izle seçeneği için TFF'nin resmi YouTube kanalı ve yayıncı kuruluşun spor kanalları üzerinden kura çekimini takip edebilir. Ayrıca, TFF'nin resmi internet sitesinde kura çekimi sonuçları anlık olarak paylaşılacak.

Bu turda Süper Lig ekipleri, 1. Lig ve alt liglerden gelen güçlü takımlar mücadele edecek. Son şampiyon ve Süper Lig'de zirve mücadelesi veren takımların yanı sıra, sürpriz ekiplerin de yer aldığı kura çekimi büyük bir heyecana sahne olacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2025 finali, TFF tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 26 Mayıs 2025'te oynanacak. Final maçının nerede oynanacağı ise ilerleyen haftalarda açıklanacak.

Türkiye Kupası heyecanı devam ederken, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 2025 hakkında tüm detayları bu sayfadan takip edebilirsiniz!