CANLI | Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı ağırlıyor.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele, 20:30'da başladı. Karşılaşma, beIN Sports 5'ten canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
ANADOLU EFES: 85
BEŞİKTAŞ FİBABANKA: 78
(4. ÇEYREK)
1. ÇEYREK: 26-22
DEVRE: 51-43
3. ÇEYREK: 78-65
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Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele, 20:30'da başladı. Karşılaşma, beIN Sports 5'ten canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
ANADOLU EFES: 85
BEŞİKTAŞ FİBABANKA: 78
(4. ÇEYREK)
1. ÇEYREK: 26-22
DEVRE: 51-43
3. ÇEYREK: 78-65
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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