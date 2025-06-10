10 Haziran
Finlandiya-Polonya
0-020'
10 Haziran
Sırbistan-Andora
1-020'
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
0-022'
10 Haziran
San Marino-Avusturya
0-319'
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
0-022'
10 Haziran
Hollanda-Malta
2-019'
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-1DA
10 Haziran
Bolivya-Şili
23:00
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
02:00
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

CANLI | Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk ediyor.

calendar 10 Haziran 2025 20:31 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025 22:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI | Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı ağırlıyor.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele, 20:30'da başladı. Karşılaşma, beIN Sports 5'ten canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

ANADOLU EFES: 85

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: 78

(4. ÇEYREK)

1. ÇEYREK: 26-22
DEVRE: 51-43
3. ÇEYREK: 78-65

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