Bütünleme sınavı final yerine mi geçer? (YÖK - 2024)

Üniversite öğrencilerinin en çok kullandığı telaffuzlar arsında BÜT kelimesinin anlamı merak edilmektedir. Vize ve finallerde alınan notlar derslerde başarılı olunması için yeterli değilse bütünleme sınavına girilmesi gerekilebilir.



Bütünleme Sınavı Final Yerine Mi Geçer?



Bütünleme sınavına giren öğrenciler içi toplam notun %70'ini etkilemektedir. Diğer bir deyişle bütünleme sınavı, final sınavını da geçmektedir.

Bütünleme sınavı; Yüksek Öğretim Kurumunun Yürütme Kurulunun aldığı karar ile üniversite öğrencilerinin vize ve final sınavlarından aldıkları puanlar ile derslerinde başarısız olan öğrencilere veya mazeretleri sebebi ile final sınavına giremeyen, mazeretini belgeleyemeyen öğrencilere dersten geçmek için bir sınav hakkı daha veren sınavın adı olarak bilinmektedir.

Her öğrencinin bütünleme sınavına girme hakkı bulunmamaktadır. Bütünleme sınavına girebilmek için derse devamlılık göstermeniz yani devamsızlıktan kalmamış olmanız gerekmektedir. Derste devamsızlık sebebi ile kalan öğrenciler bütünleme sınavına girmeleri mümkün olmadığı gibi girseler dahi bir etkisi olmayacaktır.

Dersten geçer not alan ve başarılı sayılan öğrenciler bütünleme sınavına katılamazlar.