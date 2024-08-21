Bugün yağmur var mı? İstanbul'da yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



İllere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Tekirdağ ile öğle saatlerinden sonra batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu



KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AFYONKARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANKIRI °C, 38°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KASTAMONU °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



ARTVİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



SAMSUN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



TRABZON °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



KARS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

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