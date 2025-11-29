Haber Tarihi: 29 Kasım 2025 10:35 -
Güncelleme Tarihi:
29 Kasım 2025 10:35
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 29 Kasım 2025
Bugün (29 Kasım) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 29 Kasım maç takvimi
29 Kasım Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 29 Kasım Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
29 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 29 Kasım maç takvimi 29 KASIM GÜNÜN MAÇLARI SÜPER LİG14:30 Çaykur Rizespor-Kayserispor (beIN Sports 1)17:00 Gaziantep FK-Eyüpspor (beIN Sports 1)20:00 Trabzonspor-Konyaspor (beIN Sports 1)20:00 Kasımpaşa-Başakşehir FK (beIN Sports 2)
1. LİG13:30 Keçiörengücü-Iğdır FK (TRT Tabii Spor 6)13:30 Erzurumspor FK-İstanbulspor (TRT Spor)16:00 Van Spor FK-Serik Spor (TRT Spor)19:00 Sakaryaspor-Ümraniyespor (TRT Spor)İNGİLTERE | PREMIER LİG18:00 Manchester City-Leeds United (beIN Sports 3)18:00 Brentford-Burnley (beIN Connect)18:00 Sunderland-Bournemouth (beIN Sports MAX 2)20:30 Everton-Newcastle United (beIN Sports 3)23:00 Tottenham-Fulham (beIN Sports 3)İSPANYA | LALIGA16:00 Mallorca-Osasuna18:15 Barcelona-Deportivo Alaves20:30 Levante-Athletic Bilbao23:00 Atletico Madrid-Real OviedoİTALYA | SERIE A17:00 Parma-Udinese17:00 Genoa-Hellas Verona20:00 Juventus-Cagliari22:45 Milan-LazioFRANSA | LIGUE 119:00 Monaco-PSG21:00 Paris FC-Auxerre23:05 Marsilya-ToulouseALMANYA | BUNDESLIGA17:30 Werder Bremen-Köln17:30 Hoffenheim-Augsburg17:30 Bayern Münih-St. Pauli17:30 Union Berlin-Heidenheim20:30 Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.