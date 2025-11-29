Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 29 Kasım 2025

SÜPER LİG

14:30 Çaykur Rizespor-Kayserispor (beIN Sports 1)

17:00 Gaziantep FK-Eyüpspor (beIN Sports 1)

20:00 Trabzonspor-Konyaspor (beIN Sports 1)

20:00 Kasımpaşa-Başakşehir FK (beIN Sports 2)

1. LİG

13:30 Keçiörengücü-Iğdır FK (TRT Tabii Spor 6)

13:30 Erzurumspor FK-İstanbulspor (TRT Spor)

16:00 Van Spor FK-Serik Spor (TRT Spor)

19:00 Sakaryaspor-Ümraniyespor (TRT Spor)

İNGİLTERE | PREMIER LİG

18:00 Manchester City-Leeds United (beIN Sports 3)

18:00 Brentford-Burnley (beIN Connect)

18:00 Sunderland-Bournemouth (beIN Sports MAX 2)

20:30 Everton-Newcastle United (beIN Sports 3)

23:00 Tottenham-Fulham (beIN Sports 3)

İSPANYA | LALIGA

16:00 Mallorca-Osasuna

18:15 Barcelona-Deportivo Alaves

20:30 Levante-Athletic Bilbao

23:00 Atletico Madrid-Real Oviedo

İTALYA | SERIE A

17:00 Parma-Udinese

17:00 Genoa-Hellas Verona

20:00 Juventus-Cagliari

22:45 Milan-Lazio

FRANSA | LIGUE 1

19:00 Monaco-PSG

21:00 Paris FC-Auxerre

23:05 Marsilya-Toulouse

ALMANYA | BUNDESLIGA

17:30 Werder Bremen-Köln

17:30 Hoffenheim-Augsburg

17:30 Bayern Münih-St. Pauli

17:30 Union Berlin-Heidenheim

20:30 Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

29 Kasım Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 29 Kasım Cumartesi günün maçları listesi...29 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 29 Kasım maç takvimi