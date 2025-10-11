Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 11 Ekim 2025

11 Ekim Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 11 Ekim Cumartesi günün maçları listesi...11 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 11 Ekim maç takvimiDünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri21:45 İspanya - Gürcistan (Exxen)21:45 Bulgaristan - Türkiye (TV8)19:00 Macaristan - Ermenistan (Exxen)21:45 Portekiz - İrlanda Cumhuriyeti (Exxen)19:00 Norveç - İsrail (Exxen)21:45 Estonya - İtalya (Exxen)16:00 Letonya - Andorra (Exxen)21:45 Sırbistan - Arnavutluk (Exxen)