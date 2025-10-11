Haber Tarihi: 11 Ekim 2025 13:04 - Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 13:04

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 11 Ekim 2025

Bugün (11 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 11 Ekim maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 11 Ekim 2025
11 Ekim Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 11 Ekim Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

11 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 11 Ekim maç takvimi

11 EKIM GÜNÜN MAÇLARI

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri

21:45 İspanya - Gürcistan (Exxen)

21:45 Bulgaristan - Türkiye (TV8)

19:00 Macaristan - Ermenistan (Exxen)

21:45 Portekiz - İrlanda Cumhuriyeti (Exxen)

19:00 Norveç - İsrail (Exxen)

21:45 Estonya - İtalya (Exxen)

16:00 Letonya - Andorra (Exxen)

21:45 Sırbistan - Arnavutluk (Exxen)

