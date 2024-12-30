Borsa yarın açık mı, 31 Aralık Borsa yarım gün mü?

Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı merak ediliyor. Yılbaşı heyecanı giderek artıyor. Yeni yıla az bir zaman kala vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Her sene 1 Ocak günü resmi tatil oluyor. Bu tarihte birçok kurum kapalı oluyor. Bu sene 1 Ocak günü Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık'ta borsa tatil mi? Yılbaşında Borsa İstanbul açık mı?



31 ARALIK YARIN BORSA AÇIK MI?



31 Aralık yarın borsa açık olacak.



1 OCAK BORSA TATİL Mİ?



1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil olmasından dolayı borsada işlem yapılamayacak.





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