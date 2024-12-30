Haber Tarihi: 30 Aralık 2024 12:05 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 12:05

Borsa yarın açık mı, 31 Aralık Borsa yarım gün mü?

Borsa ile ilgilenenler özel günlerde borsa işlemleri hakkında bilgi almak istiyor. 31 Aralık Salı ve 1 Ocak Çarşamba günlerinde borsa çalışacak mı merak konusu. Bugünden başlayan araştırmalar yarın borsa açık mı, 31 Aralık borsa yarım günü şeklinde devam ediyor. Peki 1 Ocak yılbaşında borsa çalışıyor mu?

Borsa yarın açık mı, 31 Aralık Borsa yarım gün mü?
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Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı merak ediliyor. Yılbaşı heyecanı giderek artıyor. Yeni yıla az bir zaman kala vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Her sene 1 Ocak günü resmi tatil oluyor. Bu tarihte birçok kurum kapalı oluyor. Bu sene 1 Ocak günü Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık'ta borsa tatil mi? Yılbaşında Borsa İstanbul açık mı?
 
31 ARALIK YARIN BORSA AÇIK MI?

31 Aralık yarın borsa açık olacak.

1 OCAK BORSA TATİL Mİ?

1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil olmasından dolayı borsada işlem yapılamayacak.

 
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