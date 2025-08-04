04 Ağustos
Kazan-PFC Sochi
20:00
04 Ağustos
Hearts-Aberdeen
22:00
05 Ağustos
Santos FC-Juventude
02:00
04 Ağustos
Liverpool-Athletic Bilbao
19:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Bornova 1877 transferde sessiz

Bornova 1877, teknik direktörlükte Emin Sulhan ile yola devam ediyor. Kadrosunda genç oyunculara ağırlık veren İzmir ekibi, dış transferde sessizliğini koruyor.

calendar 04 Ağustos 2025 14:03
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Bornova 1877 transferde sessiz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Bornova 1877 dış transferde sessiz kaldı.

Teknik direktörlük görevi için ismi gündeme gelen Gürkan Ferhatoğlu ile anlaşamayınca teknik patron Emin Sulhan ile yola devam etme kararı alan İzmir temsilcisi yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen sezonki kadrosundan 10'un üzerinde futbolcuyla yollarını ayıran yeşil-siyahlılar, genç ağırlıklı kadrosuyla antrenmanlarına devam ediyor.

Geçen sezon son maçında kümede kalmayı garantileyen Bornova ekibinin yeni transferlerini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.