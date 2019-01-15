Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi

Boluspor ile Galatasaray arasında oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, 'kötü hava koşulları ve elverişsiz saha zemini' gerekçesiyle ertelendi. BOLUSPORLU OYUNCULAR KARTOPU OYNADI
Maç öncesi soyunma odasından çıkan Bolusporlu futbolcular sahanın durumuna bakıp kartopu oynadı. Bir süre sahada kalan futbolcular daha sonra soyunma odasına girdi.KARŞILAŞMA OYNANSAYDI İLK 11'LER
Boluspor'un ilk 11'i: Gökhan, Mutlu, Dimov, Diarra, Ufuk, İshak, Yusuf Emre, Sebaihi, Mustafa, Akabueze, Özgür Can Özcan.
Galatasaray'ın ilk 11'i: İsmail, Ömer, Ahmet, Maicon, Linnes, Donk, Selçuk, Gökay, Celil, Yunus, Muğdat
CLAUDIO TAFFAREL'İN PAYLAŞIMI