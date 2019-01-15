Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor - Galatasaray maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

15 Ocak 2019 19:49
Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi
Boluspor ile Galatasaray arasında oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, 'kötü hava koşulları ve elverişsiz saha zemini' gerekçesiyle ertelendi.

BOLUSPORLU OYUNCULAR KARTOPU OYNADI

Maç öncesi soyunma odasından çıkan Bolusporlu futbolcular sahanın durumuna bakıp kartopu oynadı. Bir süre sahada kalan futbolcular daha sonra soyunma odasına girdi.

KARŞILAŞMA OYNANSAYDI İLK 11'LER

Boluspor'un ilk 11'i: Gökhan, Mutlu, Dimov, Diarra, Ufuk, İshak, Yusuf Emre, Sebaihi, Mustafa, Akabueze, Özgür Can Özcan.

Galatasaray'ın ilk 11'i: İsmail, Ömer, Ahmet, Maicon, Linnes, Donk, Selçuk, Gökay, Celil, Yunus, Muğdat

CLAUDIO TAFFAREL'İN PAYLAŞIMI





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