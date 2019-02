BJK Bursaspor maçı özet izle, Beşiktaş maçı golleri izle

'in 21. haftasında, taraftarı önünde'u konuk etti., 5 haftadır yenilgi almayan rakibi karşısında sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada ve 62. dakikadakaydetti.Bu galibiyetin ardından Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş puanını 36'ya çıkardı. Bursaspor ise ligde 24 puanda kaldı.Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bursaspor ise bir sonraki hafta sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmaya göre Caner Erkin'e ilk 11'de görev vermedi. Güneş, Caner Erkin'in yerine cezası sona eren Burak Yılmaz'ı görevlendirdi.Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa, Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu. Siyah-beyazlıların tribünlere çağırdığı yıldız oyuncu, taraftarları Japonlara özgü bir şekilde selamladı. Taraftarlar da Kagawa'ya aynı şekilde karşılık verdi.Karşılaşma düşük bir tempode başladı. İki ekip de birbirlerine üstünlük sağlamakta zorlanırken, daha çok orta saha mücadelesi şeklinde ilk 10 dakika geride kaldı.Beşiktaş ile Bursaspor arasındaki maçın ilk 20 dakikasında iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı ve ilk 20 dakika 0-0 ile geçildi.Mücadelenin 24. dakikasında ev sahibi Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan Jeremain Lens topla buluştu. Lens daha sonra topu ceza sahasına ortaladı. Lens'in ortaladığı topa Burak Yılmaz koşu yaparak dokundu. Burak'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.Beşiktaş ilk 30 dakikadan sonra baskını biraz daha arttırdı. 40. dakikada sağ kanttan Lens topla buluştu. Lens daha sonra ceza sahasına paralel bir şekilde topla ilerledikten sonra sağ ayağının dışıyla sol taraftaki Burak Yılmaz'a pasını çıkardı. Burak Yılmaz topu gçğsüyle indirdikten sonra ceza sahasının içinde sol çaprazda yerden ve etkili bir vuruş çıkardı. Burak Yılmaz'ın etkili şutunda top ağlarla buluştu. Siyah-beyazlı takım bu golle Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti.İlk yarının kalan kısmında iki ekip de başka gol bulamadı ve ilk 45 dakikayı Bursaspor karşısında Beşiktaş 1-0 önde kapattı.Beşiktaş ikinci yarıya daha hareketli başladı. Karşılaşmanın 50. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topa Adem Ljajic hareketlendi. Savunmanın müdahalesine rağmen Ljajic birkaç metre topla ilerledikten sonra şutunu çekti ve kaleci son anda topu kornere çelmeyi başardı.Mücadelenin 62. dakikasında Bursaspor savunmadan çıkmaya çalışırken, yaptığı baskının ardından rakibinden topu kazandı. Burak Yılmaz aldığı topla birlikte ceza sahasına doğru hareketlendi. Burak, ceza sahasına girdikten sonra topu sağına çekip yerden bir vuruşla golü buldu. Siyah-beyazlı ekip mücadelenin 62. dakikasında Burak Yılmaz'ın attığı golle Bursaspor karşısında skoru 2-0'a getirdi.Skorun 2-0'a gelmesinin ardından Şenol Güneş bir oyuncu değişikliğine gitti. 67. dakikada siyah-beyazlı takımda Lens yerine oyuna Shinji Kagawa girdi.Son 15 dakikada Bursaspor biraz daha rakip alanda etkili olmaya çalıştı.Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Beşiktaş, Bursaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.22. dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında ceza sahası sol çaprazında bulunan Burak, kafayla topu yay dışında müsait durumdaki Güven'in önüne indirdi. Güven'in gelişine şutunda, meşin yuvarlak yandan farklı şekilde auta çıktı.25. dakikada Lens'in sağdan etkili ortasına ön direkte ayak koyan Burak'ın vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.36. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı.37. dakikada Ljajic'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında Lens, kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldı. Lens'in vuruşunda, Muhammed Şengezer topu ayaklarıyla çıkardı. Pozisyonun devamında Bursaspor savunması meşin yuvarlağı taca uzaklaştırdı.40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Lens'in ortasında ceza sahası sol çaprazında topu önüne iyi alan Burak Yılmaz'ın sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlara gitti: 1-0Maçın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.50. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına yönelen Güven Yalçın'ın pasında Ljajic, kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldı. Ljajic'in vuruşunda, Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.58. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer son anda topu tokatladı.62. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Vergini'den kaptığı topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Burak Yılmaz, kaleci Muhammed Şengezer'le karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlağı ikinci kez Bursaspor filelerine gönderdi: 2-064. dakikada Lima'nın sağdan ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Yusuf Erdoğan'ın sağ ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.76. dakikada Yusuf Erdoğan'ın hücum yönünün sağından kullandığı köşe atışında altıpasta Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.84. dakikada Ljajic'in ortasında penaltı noktası civarında Vida'nın kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.90+1. dakikada soldan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın yerden ortasında savunmaya çarpan top altıpasın önünde boşta kaldı. Bu topa hareketlenen Kubilay Kanatsızkuş'un müsait durumda şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı.Vodafone ParkMete Kalkavan, Süleyman Özay, Erdem BayıkKarius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Adriano (Dk. 82 Necip Uysal), Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens (Dk. 67 Kagawa), Ljajic, Güven Yalçın (Dk. 73 Caner Erkin), Burak YılmazMuhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Vergini, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara (Dk. 75 Kubilay Kanatsızkuş), Yusuf Erdoğan, Saivet (Dk. 54 Shehu), Latovlevici (Dk. 46 Lima), Umut NayirDk. 40 ve 62 Burak Yılmaz (Beşiktaş)Dk. 55 Aytaç Kara (Bursaspor), Dk. 87 Caner Erkin (Beşiktaş)Ligde 20. haftada Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, yakalanan olumlu havayı taraftarı önünde de sürdürmeye çalışacak. Süper Lig'de 21. haftaya Beşiktaş 33 puan ve averajla 3'üncü, Bursaspor ise 24 puanla 11'inci sırada girdi. Beşiktaş, ligde Vodafone Park'ta çıktığı son iki maçta rakipleriyle berabere kaldı.A Milli Takım'ın 22 Mart'ta Arnavutluk ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçına Şenol Güneş yönetiminde çıkmak isteyen Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Yönetimi ile prensip anlaşmasına vardı.Sezon sonuna kadar hem A Milli Takım hem de Beşiktaş'ta çalışması beklenen Şenol Güneş'i bu konuda ikna etmeye çalışan TFF ve Beşiktaş Yönetimi, Güneş'in ikna olmaması durumunda alternatif stratejisini de belirledi.Şenol Güneş'in sadece bir takım çalıştırmak isteği konusunda diretmesi durumunda alternatif bir plan hazırlayan Beşiktaş, sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Guti ile devam edecek. Guti'nin sezon sonuna kadarki performansınına göre rotasını belirleyecek olan siyah-beyazlı yönetim, sezon sonunda da Sergen Yalçın ya da Tamer Tuna ile masaya oturacak ve iki takımdan biriyle yola devam edecek.Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin görevden ayrılmasının ardından başkan Fikret Orman ve bazı yöneticiler ile sürekli ters düşen ve fikir uyuşmazlığı yaşayan Şenol Güneş, A Milli Takım'da göreve başlıyor.Basına yansıyan haberlerin aksine Beşiktaş'tan sözleşme uzatma teklifi almadığını ve bu teklifin gelmesi halinde de değerlendireceğini ifade eden Şenol Güneş, A Milli Takım ile ilk maçına 22 Mart'ta çıkacak.Türkiye Futbol Federasyonu'nun da Mircea Lucescu'nun görevine son vererek A Milli Takım'ın başına getirmek istediği Şenol Güneş ile bir süredir temas halinde olduğu ve Beşiktaş'ın alacağı kararı beklediği kulislerde her geçen yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı.22 Mart'ta Arnavutluk ile oynanacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçına da Şenol Güneş yönetiminde çıkmak isteyen Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ve Şenol Güneş ile bu konuda prensip anlaşmasına vardı.22 Mart'taki Arnavutluk maçına Şenol Güneş yönetiminde çıkacak olan Türkiye Futbol Federasyonu, sezon sonuna kadar Güneş'in hem milli takım hem de Beşiktaş'ı çalıştırmasına da sıcak bakıyor. İki takımı çalıştırmak istemeyen Şenol Güneş'i bu konuda ikna etmeye çalışan TFF ve Beşiktaş Yönetimi, Güneş'in ikna olmaması durumunda yola sadece tek bir seçenek (Tek takım) ile devam edecek.Şenol Güneş de kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan bir sözleşme teklifi almadığını ve siyah-beyazlı kulüpten ayrılması durumunda hedefinin A Milli Takımı çalıştırmak olduğunu ifade etmişti.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ufuk Sarıca'nın Beşiktaş basketbol takımını çalıştırdığı dönemde Ufuk Sarıca'nın hem Basketbol Milli Takımı hem de Beşiktaş Basketbol Takımı'nda çalışmasını kabul etmişti. Bir süre iki takımı beraber çalıştıran Sarıca, basketbol liginde sezonun sona ermesinin ardından Beşiktaş ile yollarını ayırarak sadece Milli Takım ile yola devam etmişti.Siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra iki karşılaşmaya çıkan ancak henüz golle tanışamayan Burak Yılmaz, cezasının ardından Bursaspor maçıyla sahalara dönecek. Sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor maçında forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde maçta forma giyecek.Geçen hafta oyuna sonradan giren ve 3 dakikada attığı 2 golle adından söz ettiren Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Taraftarların Japon futbolcuya büyük ilgi göstermesi bekleniyor.Beşiktaş'ta Bursaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel karşılaşmada kart görmeleri halinde 22. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Öte yandan, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği, karşılaşmayı konuk Bursaspor'un taraftarları tribünden izleyemeyecek.Beşiktaş-Bursaspor rekabetinde 100. randevu: Beşiktaş ile Bursaspor, ligde 100. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 99 lig maçından 45'ini Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 38 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 11 maçı yitirmeyen siyah-beyazlıların ligdeki 136 golüne, yeşil-beyazlılar 89 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 17 maçtan 13'ünü kazandı, 3'sinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi. Siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda İstanbul'daki maçı 1-0 kazandı, Bursa'da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti.Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda Bursa'da 2-1, İstanbul'da 3-1 galip geldi. 2012-2013'te İstanbul'daki randevu 3-3 bitti, Bursa'da ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 2013-2014'te Beşiktaş, deplasmanda 3-0, evinde 1-0 galip geldi. 2014-2015'te Beşiktaş, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla gülen taraf oldu. 2015-2016'daki müsabakaları siyah-beyazlılar, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş, evindeki maçta 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı, deplasmanda da rakibine 2-0 üstünlük kurdu. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki randevuda siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı, ikinci yarıda Bursa'da taraflar 2-2'lik eşitliği bozamadı. Bu sezon ise Bursa'daki karşılaşma 1-1 sona erdi.Beşiktaş, sahasında yaptığı lig maçlarında, Bursaspor'a karşı galibiyet sayısında büyük üstünlük kurdu. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 47 maçın 27'sini Beşiktaş, 4'ünü Bursaspor kazanırken, 16 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul'daki lig maçlarında Beşiktaş toplam 79, Bursaspor ise 37 gol attı. Geçen sezon Vodafone Park'taki maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.Bu arada, iki takım arasında 1998-1999 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken karşılaşma, siyah-beyazlı takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve 3-3 bitti. 2007-2008 sezonunda ise yine Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Adana'da yapılan müsabakada Beşiktaş 3-0 galip geldi.Beşiktaş, lig tarihinde şimdiye dek en farklı skorlu yenilgisini Bursaspor karşısında aldı. 1980-1981 sezonunda, 7 Eylül 1980 tarihinde Bursa'da yapılan maçı 5-0 kazanan Bursaspor, Beşiktaş'a tarihi hezimeti yaşattı. Beşiktaş'ın farklı galibiyetleri: Beşiktaş ise Bursaspor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyetlerini 4 farklı sonuçlarla aldı. Siyah-beyazlılar, İnönü Stadı'ndaki maçlarda 28 Nisan 2000 tarihinde 5-1, 28 Kasım 1987 tarihinde ise 4-0 galip geldi.Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan ilk 14 lig maçından tam 12 tanesi berabere sonuçlandı. İki takım arasında 1967-1968 ile 1973-1974 sezonları arasındaki ilk 14 lig maçında taraflar birer galibiyet alabildi, diğerlerinde skor olarak birbirlerine üstünlük kuramadı. Bursaspor, 9 Kasım 1997'de evinde 2-1 kazandığı müsabakanın ardından, üst üste 14 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi. Yeşil-beyazlı ekip bu süre içinde sadece 4 beraberlik alırken, 10 kez mağlup oldu, galibiyet hasretine 13 Mayıs 2007'de evinde 3-0'lık sonuçla son verdi. Beşiktaş ise Bursaspor'a karşı lig tarihinde ilk galibiyetini ancak rekabetteki 9. randevuda alabildi. İki takım arasındaki ilk 8 maçtan 7'si berabere bitti, birini Bursaspor kazandı, siyah-beyazlılar, rakibi karşısında ancak 9. buluşmada galip gelebildi.