Haber Tarihi: 11 Ekim 2023 11:15 - Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 11:15

BFREN ne zaman bölünecek? Bosch Fren bedelsiz ne zaman?

Tam 17 yıldır sermaye artırımı yapmayan Bosch Fren, sonunda bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Yatırımcıları heyecanlandıran bu karar sonrası bedelsizin ne zaman gerçekleştirileceği ise merak konusu oldu. Pek, BFREN ne zaman bölünecek? Bosch Fren bedelsiz ne zaman?

BFREN ne zaman bölünecek? Bosch Fren bedelsiz ne zaman?
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Borch Fren Sitemleri dün yönetim kurulu toplantısı yaptı ve düzenlenen toplantıdan sonra KAP'a yapılan bildirimde bedelsiz sermaye artırımına gitme kararı alındığına yer verildi.
Söz konusu karar KAP'a bildirildi ve 2 milyon 500 bin TL değerindeki mevcut sermayesinin yüzde 1125 oranında artırılmasının kararlaştırıldığına yer verildi. 28 milyon 136 bin 750 TL'lik artırımla sermaye 30 milyon 636 bin 750 liraya çıkarılacak.

Sermaye artırımından gelecek paranın özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanacağına yer verildi.

BFREN ne zaman bölünecek? 

Bosch Fren'in kayıtlı sermaye tavanı ise 450.000.000 TL seviyesinde bulunuyor. Yapılan bedelsiz sermaye artırımının ne zaman gerçekleşeceği konusu ise SPK onayı sonrası belli olacak.

KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"- Şirketimizin 450.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 28.136.750 TL (%1.125,47 oranında) artırılarak 30.636.750 TL'ye çıkarılmasına;

- İç kaynaklardan karşılanacak olan 28.136.750 TL tutarındaki sermayenin, sermaye düzeltmesi olumlu farklarından (502 hesap) karşılanmasına;

- Artırıma konu sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermaye hesabına aktarılması ve mali müşavirlik raporu ile tevsik edilmesi ile ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılmasına


- Sermaye artırımı neticesinde ihraç edilecek payların, mevcut pay sahiplerine, pay grupları ve sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına;

- İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına ve bu bağlamda şirket yönetiminin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir"

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