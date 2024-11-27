Beşiktaş'ta ne atan var ne tutan!

Beşiktaş'ın son dönemde yaşadığı çöküşte Rafa Silva ve Mert Günok'un olumsuz performansları öne çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta ne atan var ne tutan!
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27 Kasım 2024 07:50
Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alarak 11 puan kaybeden Beşiktaş'ta Rafa Silva ve kaleci Mert Günok'un olumsuz performansları yaşanan hayal kırıklığında önemli rol oynadı.

RAFA SILVA

Yeni sezona fırtına gibi başlayan Rafa Silva ilk 5 resmi maçta 4 gol, 3 asiste imza atmıştı. Performansıyla büyük alkış toplayan Portekizli yıldız daha sonra beklentileri karşılayamadı. Yetenekli futbolcu son 14 resmi maçta sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Trendyol Süper Lig'deki son 10 maçta sadece 1 gol atarken asist yapamayan Rafa Silva ilk 2 hafta Samsunspor ve Antalyaspor'a karşı birer gol kaydetmişti. Beşiktaş, Rafa Silva'nın gol ve asist katkısı yapamadığı ligdeki 8 maçta 3 yenilgi ve 3 beraberlik alarak tam 14 puan kaybetti.

MERT GÜNOK

Son dönemde beklentilere yanıt veremeyen bir diğer isim Mert Günok oldu. Süper Lig'deki ilk 8 maçta 5 gol yiyen Mert son 3 maçta ise kalesinde tam 7 gol gördü.

Milli kalecinin özellikle Göztepe'ye 4-2 mağlup oldukları maçta son iki golde ciddi hatalar yapması dikkat çekti. Mert, A Milli Takım'ın Karadağ'a 3-1 yenildiği UEFA Uluslar Ligi maçında da yediği gollerle eleştiri oklarına hedef olmuştu.

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