Beşiktaş, Svensson'u açıkladı!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Svensson'u açıkladı!
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10 Ocak 2024 12:11
Son güncelleme 10 Ocak 2024 12:16
Teknik direktörlük görevine Fernando Santos'u getiren Beşiktaş, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini de açıkladı.

Siyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır.

Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

BU SEZON PERFORMANSI

30 yaşındaki sağ bek oyuncusu, bu sezon Adana Demirspor'da çıktığı 20 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.




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