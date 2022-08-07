Beşiktaş, orta sahada büyük oynuyor; Isco

Torino'ya transfer olmasının ardından orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme gelmişti:9 sezonluk Real Madrid kariyerini noktalayan ve bonservisi elinde olan İspanyol futbolcunun şartları araştırılırken, dünyaca ünlü yıldızınistediği öğrenildi. Rakamı yüksek bulan Siyah-beyazlılar ise teklifini hazırlayıp, Isco'nun menajeriyle pazarlık masasına oturacak.Beşiktaş Teknik Direktörüyıldız futbolcunun ismi İngiltere'den de bazı kulüplerle anılırken, Kartal bu transferde elini çabuk tutacak. Uzlaşma zemini oluşmazsa, listedeki başka isimlere gidilecek.Başkan Ahmet Nur Çebi de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada orta sahaya mutlaka takviye gerçekleştireceklerini ve bunun için hızlı bir şekilde çalışmaların devam ettiğini söylemişti. Emirhan'ın ardından gündeme gelen isimlerden biriolmuştu. Genç futbolcu için Yiğidolar'ın beklentisi yaklaşık 1 milyon euro civarında.