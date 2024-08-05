Beşiktaş'ın son pırlantası Mustafa Hekimoğlu!

Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninin görücüye çıkan son pırlantası Mustafa Erhan Hekimoğlu, Galatasaray karşısında oyuna son anlarda girip 'Fenomen Ronaldo' vuruşuyla Muslera'yı avladı. Beşiktaş Camiası'nı mest eden 17 yaşındaki golcü, büyük alkış topladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın son pırlantası Mustafa Hekimoğlu!
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05 Ağustos 2024 08:07
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kaldırdığı maça 85. dakikada dahil olan Mustafa Erhan Hekimoğlu, uzatma dakikalarında klas bir gole imza attı.

Fenomen Ronaldo vuruşuyla Fernando Muslera'yı avlayan 17 yaşındaki futbolcu, kısa sürede de olsa ortaya koyduğu başarılı performansla büyük alkış topladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hekimoğlu, "Bir derbi için 5-0'lık galibiyet çok güzel bir şey. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kupa kaldırmak bizim için alışkanlık oldu" ifadelerini kullandı.



'ARMAĞAN OLSUN'

Hekimoğlu ayrıca, attığı golle ilgili olarak, "Maçtan önce arkadaşlarım da hissetmişti, bana yazmışlardı gol atacaksın diye. Bu golüm de onlara armağan olsun" diye konuştu. Mustafa Hekimoğlu ayrıca, Beşiktaş formasıyla nice gollere imza atmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Nice gollere inşallah. Bu formayı inşallah en güzel şekilde temsil edeceğim" şeklinde konuştu. 

 

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