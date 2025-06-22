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Beşiktaş, Firmino için nabız yokluyor

Beşiktaş, Al Ahli'de yabancı sınırına takılan Roberto Firmino ile temaslara başladı.

calendar 22 Haziran 2025 22:55 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2025 22:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Firmino için nabız yokluyor
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Beşiktaş, Roberto Firmino ile temaslara başladı.

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli'de forma giyen Roberto Firmino ile temasa geçti.

Siyah beyazlı kulüp, Firmino'nun son fiziksel durumu ile ilgili geniş bir araştırma başlattı.


GEÇEN SEZON 31 MAÇTA 22 GOLE KATKI SAĞLADI

33 yaşındaki Brezilyalı golcü, geçen sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı ve 12 gol atıp 10 asist yaptı.

LİGDE YABANCI SINIRINA TAKILDI

Suudi Ligi'ndeki yabancı sınırı nedeniyle 30 Ocak'tan bu yana lig maçına çıkamayan Firmino, 3 Mayıs'ta oynanan Asya Şampiyonlar Ligi finalinde ise 2 asist yaptı ve 74 dakika oynadı.

LIVERPOOL'DA DÜNYA YILDIZI OLDU

Roberto Firmino, Brezilya'da Figueirense ve Tombense takımlarında oynadıktan sonra Ocak 2011'de 4 milyon Euro karşılığı Hoffenheim'e transfer oldu. Brezilyalı yıldız, asıl sıçrayışını ise 41 milyon Euro'ya 2015'te transfer olduğu Liverpool'da yaşadı.

Firmino, 8 yıllık Liverpool macerasının ardından 2023 yazında bedelsiz olarak Al Ahli'ye transfer oldu.

 

 


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