Beşiktaş'a Leandro Trossard'tan yeşil ışık!

Beşiktaş, transfer döneminin en flaş hamlelerinden birine hazırlanıyor.



Siyah-beyazlılar, Arsenal forması giyen Leandro Trossard için resmi teklifini Londra ekibine iletti.



Tarafların pazarlık masasına oturduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.

Sercan Dikme'nin haberine göre, 29 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu da Beşiktaş'a transfer olma arzusunu kulübüne bildirdi. Teknik heyetin de Trossard'ın transferine "onay" verdiği aktarıldı.Beşiktaş yönetimi, tecrübeli futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu.Geçtiğimiz sezon Arsenal forması ile 56 maça çıkan Trossard, 10 gol 9 asistlik performans sergiledi.