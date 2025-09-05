05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
0-122'
05 Eylül
Slovenya-İsveç
0-122'
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
0-021'
05 Eylül
İtalya-Estonya
0-021'
05 Eylül
Moldova-İsrail
0-022'
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
0-122'
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
0-022'
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
0-021'
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
3-021'
05 Eylül
İsviçre-Kosova
0-019'

Beşiktaş'a Leandro Trossard'tan yeşil ışık!

Beşiktaş, Arsenal'in yıldızı Leandro Trossard için resmi teklif yaptı; oyuncu da siyah-beyazlılara gelmek istediğini kulübüne bildirdi.

Beşiktaş'a Leandro Trossard'tan yeşil ışık!
Beşiktaş, transfer döneminin en flaş hamlelerinden birine hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, Arsenal forması giyen Leandro Trossard için resmi teklifini Londra ekibine iletti.

Tarafların pazarlık masasına oturduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.



OYUNCU DA İSTİYOR

Sercan Dikme'nin haberine göre, 29 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu da Beşiktaş'a transfer olma arzusunu kulübüne bildirdi. Teknik heyetin de Trossard'ın transferine "onay" verdiği aktarıldı.

3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİSİ

Beşiktaş yönetimi, tecrübeli futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Arsenal forması ile 56 maça çıkan Trossard, 10 gol 9 asistlik performans sergiledi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
