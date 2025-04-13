Benzine zam var mı, geldi mi, ne zaman? 13 Nisan 2025

Benzin, motorin ve LPG fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru değişiklikleriyle birlikte sürekli olarak gündemdeki yerini koruyor. Bu gece mazot ve benzinde indirim bekleniyor. Peki, benzine zam var mı, geldi mi, ne zaman?

Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Akaryakıtta tabelalar bu gece itibarıyla güncellendi.

Böylece benzin fiyatındaki indirim meblağı iki günde 3 lira 59 kuruş oldu.

Benzinin litresi İstanbul'da 43 lira 37 kuruş, Ankara'da 43 lira 94 kuruş, İzmir'de 44 lira 20 kuruşa satılıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzine yarından itibaren 82 kuruş zam gelecek.

Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle düştü.

Brent petrol, haftaiçi 60 doların altına inerek 4 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün 63,45 dolardan işlem görüyor.