Benzema ne kadar kazanıyor? Karim Benzema dakikada, saniyede, aylık ne kadar kazanıyor?

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Karim Benzema, Real Madrid'in son zamanlarda kazandığı önemli başarıların arkasındaki adam. Bir forvet olarak olağanüstü performansıyla hatırlanıyor ve hayranları ve arkadaşları tarafından "coco" olarak biliniyor. Oyuncu olarak takımının forveti konumunda. Peki, Karim Benzema dakikada, saniyede, aylık ne kadar kazanıyor? İşte detaylar...Karim Benzema, Real Madrid'de ST olarak oynayarak haftada 278.000 £ ve yılda 14.456.000 £ kazanıyor. Karim Benzema'nın net serveti 126.256.000 Sterlin. Karim Benzema 34 yaşında ve Fransa'da doğdu. Mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor .Karim Benzema şu an haftada 278.000 £ kazanıyor.Karim Benzema şu an yılda 14.456.000 £ kazanıyor.Karim Benzema toplam 126.256.000 £ kazandı.Karim Benzema, La Liga'da Real Madrid'de forma giyiyor.Karim Benzema'nın sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor.Karim Benzema 34 yaşında.