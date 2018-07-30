BENFICA, BU YAZ 7 TRANSFER YAPTI

Benfica'nın Fenerbahçe maçına kadar orta sahaya bir transfer yapmak istediği ve Gabriel ile James Lea Siliki için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.O Jogo'da yer alan haberde; Benfica'nıniçin Leganes ile görüştüğü ancak İspanyol ekibinin haftalar süren görüşmelere rağmen istediği 12 milyon Euro'luk fiyatta indirim yapmadığı belirtildi. Bunun üzerine B planına geçtiği yazılan Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira'nın Rennes ileiçin temaslara başladığı kaydedildi.Paris Saint-Germain altyapısından çıkan ve Rennes'te forma fiyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fransızlar'ın 20 milyon Euro bonservis istediği, Benfica'nın ise bu fiyatı aşağı çekmeye çalıştığı yazıldı. Benfica'nın bu transferi 10 milyon Euro civarında bir fiyata, Fenerbahçe ile oynanacak maça kadar bitirmeye çalışacağı bilgisi verildi.Transfer dönemini hareketli geçiren Benfica bu yaz kaleye Panathinaikos'tan Odysseas Vlachodimos, Colon'dan stoper German Conti, Belgrano'dan stoper Cristian Lema, ADO Den Haag'dan sağ bek Tyronne Ebuehi, Moreirense'den önlibero Alfa Semedo, Shakhtar'dan Facundo Ferreyra ve UNAM Pumas'tan forvet Nicolas Castillo'yu transfer etti.